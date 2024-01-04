Совет: какие продукты есть перед сном, чтобы быстрее заснуть

1:30 Your browser does not support the audio element. Красота

В периоды стресса справиться с беспокойством для многих является непростой задачей, особенно когда тревога начинает влиять на качество сна. Однако необязательно прибегать к экстренным мерам — изменение рациона, включая определенные продукты, может помочь улучшить сон.

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Индейка: Ночной перекус кусочком индейки — отличный выбор. Белок из индейки легко усваивается и вызывает сонливость, а триптофан, содержащийся в мясе этой птицы, стимулирует выработку мелатонина, главного гормона сна.

Киви: Этот низкокалорийный фрукт, помимо регуляции уровня холестерина, способствует быстрому засыпанию. Киви активизирует выработку гормона счастья — серотонина, отвечающего за качество и продолжительность сна.

Миндаль: Богатый витаминами группы B, кальцием и магнием, миндаль также стимулирует выработку мелатонина, способствуя быстрому засыпанию. Многие диетологи утверждают, что небольшая горсть миндаля может эффективно заменить сильные снотворные.

Лосось: Лосось, помимо того, что является богатым источником Омега-3 и витамина D, благодаря своему витаминному комплексу способствует улучшению качества сна. Следует помнить, что лосось достаточно жирный, поэтому рекомендуется употреблять небольшой кусочек перед сном. Пару добавок к рыбе, таких как авокадо, могут быть полезными.