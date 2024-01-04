5 причесок для вьющихся волос в дождливую погоду

1:06 Your browser does not support the audio element. Красота

Будем честными, при повышенной влажности или дожде спорить с природой в укладке волос бессмысленно. Для тех, у кого волосы склонны к завиванию, лучше выбирать прически, соответствующие их текстуре, вместо того чтобы тратить время на вытягивание плойкой или выпрямление.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Один из самых простых вариантов — подчеркнуть красоту распущенных небрежных локонов. Этот стиль, известный летом как укладка в стиле подружки серфера, легко трансформируется в осеннюю версию, подходящую для дождливой погоды. Другой вариант — небрежный пучок с выходящими по обеим сторонам лица прядями. К вечеру такая прическа выглядит еще более привлекательно, придавая образу романтическую небрежность. В целом, любые укладки с выделяющимися прядями и легким беспорядком будут выглядеть стильно.

Не забывайте о классической "мокрой" укладке, спасающей в любой ситуации. Для создания этого стиля понадобится лак или мусс для волос и расческа с тонкими зубцами.



