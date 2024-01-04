5 идей укладки волос для тех, у кого есть челка

1:23 Your browser does not support the audio element. Красота

Наличие челки не ограничивает возможности создания разнообразных укладок. Стилист салона Peach выделяет пять трендовых вариантов для причесок с челкой.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Пучок: Пучок является универсальной прической, которая прекрасно сочетается как с элегантной длинной челкой, так и с более смелой короткой. Выбор зависит от предпочтений и стиля.

Серферские локоны: Любимая летняя укладка, серферские локоны, с челкой выглядят естественно и свежо. Основное внимание уделяется объему и текстуре, для чего рекомендуется использовать солевой спрей, обеспечивающий легкий и естественный вид.

Собранные волосы: Простые укладки с собранными в высокий или низкий хвост волосами подходят для любой ситуации. Челка делает образ более романтичным и легким.

Легкие локоны: Изящные и женственные локоны отлично сочетаются с челкой, независимо от ее длины. Этот вариант подходит для различных типов челок — от шторки до короткой.

С заколками: Добавьте нотку наивности, используя заколки. Закрепите ими пряди волос по бокам, а остальные волосы, за исключением челки, можно собрать в пучок или хвост, создавая игривый образ, как, например, у Арианы Гранде.