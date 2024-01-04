Можно ли "намедитировать" идеальную кожу

1:41 Your browser does not support the audio element. Красота

Индустрия красоты все чаще внедряет в себя элементы из практик эзотерики, представленные как материальные (кристаллы, ароматические палочки) и духовные (аффирмации). Существует убеждение, что камни способны активизировать женскую энергию, а медитации на YouTube могут даже избавить от прыщей. В роликах делятся методами улучшения состояния кожи через использование силы разума, такие как повторение аффирмаций о красивой коже и визуализация идеального состояния кожи.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Подобный подход можно связать с психодерматологией, областью, исследующей психические расстройства с дерматологическими и психиатрическими проявлениями. Эта наука признает эффективность техник, таких как медитация, осознанность и терапия, направленные на лечение кожи изнутри.

Врачи в этой области принимают пациентов с проблемами кожи, истоки которых связаны с психиатрическим или психологическим стрессом. Связь между состоянием разума и кожей наиболее очевидна в физических проявлениях, таких как покраснение или раздражение, но также эмоциональные расстройства могут повлиять на кожу через выброс кортизола — гормона стресса.

Лечение включает в себя медитации и дыхательные практики для управления стрессом, что в конечном итоге влияет на состояние кожи. Возможно, медитации могут косвенно влиять на состояние кожи, однако более надежным методом остается консультация с дерматологом, который определит причины нестабильности состояния кожи и предложит конкретные методы ее улучшения.