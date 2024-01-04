Назван самый популярный вид стрелок в макияже

1:28 Your browser does not support the audio element. Красота

Стрелки в макияже остаются классикой, популярной вне зависимости от времени года и модных тенденций. Каждая девушка, вероятно, имеет свой предпочтительный стиль стрелок, который ей особенно идет. Опрос, проведенный The List с участием 600 человек, выявил наиболее популярные виды стрелок.

Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно результатам опроса, самым популярным стилем стрелок оказался "едва заметный", предпочтительным для около 35% участников. Этот подход создает впечатление естественности, что, возможно, связано с долговременным трендом на натуральность в макияже.

На втором месте по популярности оказался кошачий глаз (20,33%) и длинная стрелка (19,17%). Кошачий глаз соединяет линии верхнего и нижнего века, создавая аккуратный и изящный облик, в то время как длинная стрелка наносится только на верхнее веко.

Примерно 12% респондентов предпочитают более сдержанный стиль, подчеркивая внутренний контур нижнего века. Чуть более 8% избранных отдали предпочтение более выразительному макияжу, следуя тренду на использование подводок для глаз ярких цветов. Наконец, растушеванная стрелка заняла последнее место, получив всего 5,33% голосов.