Как сделать модные брови-ниточки без пинцета — лайфхак от голливудских звезд

1:00 Your browser does not support the audio element. Красота

Возвращение тренда на брови-ниточки, популярного в 90-х годах, находит отклик у многих последователей. Визажисты Голливуда, такие как Барби Феррейра и Никола Пельтц, воплощают макияж с тонкими изогнутыми дугами, вновь привлекая внимание к этому спорному тренду. Однако изменять свой образ под влиянием тренда может быть вызовом. Для тех, кто хочет протестировать брови-ниточки, модель Эшли Грэм предложила интересный лайфхак.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Ее мастер использовал уникальный метод, нанося осветляющую смесь только на верхнюю часть волосков. Это позволяет создать иллюзию тонких бровей, сохраняя при этом натуральные волоски. Хотя этот метод может быть сложен для самостоятельной реализации, существуют и другие подходы. Например, можно использовать стойкий гель или мыло для бровей, нанести плотный консилер, закрепить пудрой и затем создать новую форму бровей.