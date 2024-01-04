Топ-7 самых популярных аппаратных процедур для лица и тела

2:16 Your browser does not support the audio element. Красота

Врач-косметолог клиники эстетической медицины "Время Красоты" Маргарита Налбандян делится информацией о предпочтениях и предпочитаемых процедурах среди гостей клиники. Некоторые из популярных процедур включают:

Фото: Нейросеть Шедеврум

Чистка и увлажнение кожи лица на аппарате Hydrafacial:

Специальные насадки HydroPeel обеспечивают оздоравливающий эффект.

Процедура включает этапы очищения, увлажнения и омоложения.

Эффект заметен после первой процедуры, рекомендуется курс из 5-10 с поддерживающими сеансами.

Лазерная шлифовка Halo:

Гибридный лазер сочетает абляцию и неабляцию для омоложения кожи.

Эффективен против морщин, пигментации, текстурных проблем.

Не требует долгой реабилитации, результаты видны через 2-5 дней.

RF-лифтинг Thermage:

Безоперационная подтяжка кожи с использованием радиочастот.

Работает на гравитационный птоз, морщины, брыли.

Комфортная процедура без реабилитации, результаты сохраняются 12-18 месяцев.

Аппарат Ulfit:

Неинвазивная липосакция и подтяжка кожи в зоне воздействия.

Эффективен против жировых отложений и "апельсиновой корки".

Фототерапия на аппарате BBL Forever Young:

Борьба с пигментацией, куперозом, розацеа, расширенными порами.

Деликатная и безболезненная процедура, результаты видны уже после первого сеанса.

Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultherapy:

Глубокий лифтинг без хирургического вмешательства.

Работает на птоз, морщины, носогубные складки, брыли.

Эффект сохраняется 12-18 месяцев.

Микроигольчатый RF-лифтинг VIVACE:

Процедура для лифтинга и омоложения без травмирования кожи.

Эффективен против морщин, птоза, гиперпигментации и других несовершенств.

Врач рекомендует выбирать процедуры в зависимости от индивидуальных потребностей и предлагает разнообразные методики для решения различных проблем кожи и возрастных изменений.



