Топ-7 самых популярных аппаратных процедур для лица и тела

Врач-косметолог клиники эстетической медицины "Время Красоты" Маргарита Налбандян делится информацией о предпочтениях и предпочитаемых процедурах среди гостей клиники. Некоторые из популярных процедур включают:
Чистка и увлажнение кожи лица на аппарате Hydrafacial:
Специальные насадки HydroPeel обеспечивают оздоравливающий эффект.
Процедура включает этапы очищения, увлажнения и омоложения.
Эффект заметен после первой процедуры, рекомендуется курс из 5-10 с поддерживающими сеансами.
Лазерная шлифовка Halo:
Гибридный лазер сочетает абляцию и неабляцию для омоложения кожи.
Эффективен против морщин, пигментации, текстурных проблем.
Не требует долгой реабилитации, результаты видны через 2-5 дней.
RF-лифтинг Thermage:
Безоперационная подтяжка кожи с использованием радиочастот.
Работает на гравитационный птоз, морщины, брыли.
Комфортная процедура без реабилитации, результаты сохраняются 12-18 месяцев.
Аппарат Ulfit:
Неинвазивная липосакция и подтяжка кожи в зоне воздействия.
Эффективен против жировых отложений и "апельсиновой корки".
Фототерапия на аппарате BBL Forever Young:
Борьба с пигментацией, куперозом, розацеа, расширенными порами.
Деликатная и безболезненная процедура, результаты видны уже после первого сеанса.
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultherapy:
Глубокий лифтинг без хирургического вмешательства.
Работает на птоз, морщины, носогубные складки, брыли.
Эффект сохраняется 12-18 месяцев.
Микроигольчатый RF-лифтинг VIVACE:
Процедура для лифтинга и омоложения без травмирования кожи.
Эффективен против морщин, птоза, гиперпигментации и других несовершенств.
Врач рекомендует выбирать процедуры в зависимости от индивидуальных потребностей и предлагает разнообразные методики для решения различных проблем кожи и возрастных изменений.
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