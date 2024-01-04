Тысяча и одна кисть: как выбрать идеальную для макияжа и пользоваться ей долго и счастливо

Существует три метода нанесения макияжа: использование кистей, пальцев и спонжа. Хотя спонжи не всегда подходят и не всем, а пальцами сложно достичь идеального результата, кисти остаются наилучшим инструментом, особенно среди визажистов. Разнообразие кистей может быть пугающим для новичка, и поэтому предоставляется инструкция, которая отвечает на важные вопросы о выборе ворса, сборе базового арсенала и необходимости правильного ухода.
Натуральный vs. Синтетический ворс:
Натуральные кисти идеальны для сухих текстур, так как их пористость хорошо "подбирает" и растушевывает продукт. Однако они менее долговечны, имеют высокую стоимость и требуют особого ухода.
Синтетические кисти подходят для жидких текстур, благодаря их меньшей впитываемости продукта. Они долговечны, легко моются и подходят для веганов.
Дуофибра — кисть смешанного ворса, идеальная для средств с разными текстурами.
Виды кистей:
Базовый минимум:
Многие бренды предлагают наборы кистей "all inclusive", что является отличным вариантом для экономии времени и наличия необходимых инструментов в арсенале.
Актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками своим необычным способом встретить Новый год в компании своей семьи.