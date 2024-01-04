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Тысяча и одна кисть: как выбрать идеальную для макияжа и пользоваться ей долго и счастливо

1:47
Красота

Существует три метода нанесения макияжа: использование кистей, пальцев и спонжа. Хотя спонжи не всегда подходят и не всем, а пальцами сложно достичь идеального результата, кисти остаются наилучшим инструментом, особенно среди визажистов. Разнообразие кистей может быть пугающим для новичка, и поэтому предоставляется инструкция, которая отвечает на важные вопросы о выборе ворса, сборе базового арсенала и необходимости правильного ухода.

Тысяча и одна кисть: как выбрать идеальную для макияжа и пользоваться ей долго и счастливо
Фото: openverse.org by franchiseopportunitiesphotos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Натуральный vs. Синтетический ворс:

Натуральные кисти идеальны для сухих текстур, так как их пористость хорошо "подбирает" и растушевывает продукт. Однако они менее долговечны, имеют высокую стоимость и требуют особого ухода.
Синтетические кисти подходят для жидких текстур, благодаря их меньшей впитываемости продукта. Они долговечны, легко моются и подходят для веганов.
Дуофибра — кисть смешанного ворса, идеальная для средств с разными текстурами.

Виды кистей:

  • Кисти для лица: для нанесения тональной основы, пудры, румян и контуринга.
  • Кисти для глаз и бровей: для теней, стрелок, прорисовки деталей и макияжа бровей.
  • Кисти для губ: синтетическая квадратная кисть для точного и качественного макияжа губ.

Базовый минимум:

  • Пушистая кисть для сухих продуктов.
  • Плотная и широкая кисть для тонального крема.
  • Скошенная кисть для бровей и стрелок.

Многие бренды предлагают наборы кистей "all inclusive", что является отличным вариантом для экономии времени и наличия необходимых инструментов в арсенале.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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