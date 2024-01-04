Как продлить стойкость окрашивания — 5 советов от звездного колориста

1:47 Your browser does not support the audio element. Красота

Узнайте, как поддерживать цвет волос и реже посещать колориста с советами от Алекса Контье, селебрити-колориста и основателя бренда Philosophy By Alex Kontier.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Выбор техники окрашивания: Избегайте регулярных походов к колористу, выбирая современные техники, такие как балаяж, шатуш, омбре или AirTouch. Эти методы создают естественный переход между оттенками волос, и прическа остается аккуратной от 3 до 8 месяцев.

Подбор оттенка: Избегайте резких контрастов в цвете волос, выбирая оттенки, смежные с вашим натуральным цветом. Это позволит реже обновлять цвет и сохранит естественный вид прически.

Избегайте холодных тонов: Холодные оттенки быстрее вымываются из волос, в то время как натуральные или теплые оттенки сохраняются дольше. Избегайте слишком платинового блонда, чтобы реже посещать колориста.

Ухаживайте за волосами дома: Используйте специальные продукты для поддержания и сохранения цвета, такие как шампунь, тонирующий кондиционер и маска. Также применяйте средства с термозащитой перед использованием фена и стайлеров.

Бонусные лайфхаки:

Используйте теплую воду при мытье волос, чтобы избежать разрушения структуры волоса и уменьшить вымывание цвета.

Распределяйте кондиционеры и маски с помощью специальных расчесок для равномерного нанесения.

Выдерживайте рекомендованное время воздействия средств на волосы.

Следуя этим советам, можно значительно увеличить интервалы между посещениями колориста и поддерживать стойкий и ухоженный цвет волос.