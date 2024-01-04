Как продлить стойкость окрашивания — 5 советов от звездного колориста

Узнайте, как поддерживать цвет волос и реже посещать колориста с советами от Алекса Контье, селебрити-колориста и основателя бренда Philosophy By Alex Kontier.
Выбор техники окрашивания: Избегайте регулярных походов к колористу, выбирая современные техники, такие как балаяж, шатуш, омбре или AirTouch. Эти методы создают естественный переход между оттенками волос, и прическа остается аккуратной от 3 до 8 месяцев.
Подбор оттенка: Избегайте резких контрастов в цвете волос, выбирая оттенки, смежные с вашим натуральным цветом. Это позволит реже обновлять цвет и сохранит естественный вид прически.
Избегайте холодных тонов: Холодные оттенки быстрее вымываются из волос, в то время как натуральные или теплые оттенки сохраняются дольше. Избегайте слишком платинового блонда, чтобы реже посещать колориста.
Ухаживайте за волосами дома: Используйте специальные продукты для поддержания и сохранения цвета, такие как шампунь, тонирующий кондиционер и маска. Также применяйте средства с термозащитой перед использованием фена и стайлеров.
Бонусные лайфхаки:
Следуя этим советам, можно значительно увеличить интервалы между посещениями колориста и поддерживать стойкий и ухоженный цвет волос.
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