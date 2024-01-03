Пептидная косметика: в чем ее главные преимущества для кожи

1:23 Your browser does not support the audio element. Красота

О пептидах в составах косметических средств говорят с таким же энтузиазмом, как и про гиалуроновую кислоту, в последние несколько лет. Эти белковые фрагменты активно используются в косметологии, стимулируя образование коллагена и способствуя повышению упругости и эластичности кожи. Врачи-косметологи оценили разнообразные свойства пептидов, такие как стимуляция выработки гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина, что приводит к выравниванию тона кожи, восстановлению кожного барьера и борьбе с акне.

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Российский бренд профессиональной косметики Femegyl включает в свою линейку средства с активными пептидами. Например, увлажняющий крем для век содержит дипептид карнозин, действующий как мощный антиоксидант и защищающий кожу от фотостарения. Восстанавливающий крем для лица с пальмитоил трипептид-38 способствует укреплению внеклеточного матрикса, стимулируя синтез волокон коллагена и восстанавливая упругость кожи.

Свойства пептидов, такие как замедление процессов старения и восстановление упругости, делают их популярным компонентом в косметических продуктах. Такие средства с пептидами рекомендуется включить в ежедневную бьюти-рутину для максимальной эффективности.