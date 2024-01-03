Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Индии заявили об отсутствии проблем с оплатой российской нефти
Традиционный русский рецепт вкуснейшей ухи
Россиянам объяснили, почему болит голова по утрам: дело совсем не в похмелье
Рецепт классического борща: традиционное блюдо на все времена
20 тканевых масок для лица, чтобы кожа сияла даже в самый темный месяц года
Ароматный жареный цыплёнок по-Мэрилендски станет изюминкой вашего праздничного стола
Удар России по репутации натовской техники вошел в ТОП-10 событий 2023 года
Автоэксперт Рязанов нашел опасность в постановке автомобиля на "ручник" зимой
Entreprendre: ситуция в России стала сюрпризом для Запада

Пептидная косметика: в чем ее главные преимущества для кожи

1:23
Красота

О пептидах в составах косметических средств говорят с таким же энтузиазмом, как и про гиалуроновую кислоту, в последние несколько лет. Эти белковые фрагменты активно используются в косметологии, стимулируя образование коллагена и способствуя повышению упругости и эластичности кожи. Врачи-косметологи оценили разнообразные свойства пептидов, такие как стимуляция выработки гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина, что приводит к выравниванию тона кожи, восстановлению кожного барьера и борьбе с акне.

Пептидная косметика: в чем ее главные преимущества для кожи
Фото: openverse.org by franchiseopportunitiesphotos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Российский бренд профессиональной косметики Femegyl включает в свою линейку средства с активными пептидами. Например, увлажняющий крем для век содержит дипептид карнозин, действующий как мощный антиоксидант и защищающий кожу от фотостарения. Восстанавливающий крем для лица с пальмитоил трипептид-38 способствует укреплению внеклеточного матрикса, стимулируя синтез волокон коллагена и восстанавливая упругость кожи.

Свойства пептидов, такие как замедление процессов старения и восстановление упругости, делают их популярным компонентом в косметических продуктах. Такие средства с пептидами рекомендуется включить в ежедневную бьюти-рутину для максимальной эффективности.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Лолита Милявская высказалась о своей эмиграции

Певица Лолита Милявская обратилась к россиянам в первый день Нового 2024 года.

Лолита Милявская высказалась о своей эмиграции
Кристина Асмус назвала новогоднюю вечеринку на Рублевке "пошлой"
Асмус рассказала об участии в "пошлой" вечеринке на Рублевке
"Настя уедет из России!": дан прогноз по Ивлеевой
28-летняя Лиза Арзамасова поделилась новогодними фото с двухлетним сыном
Галкин о трудностях сбежавшей Пугачёвой: "Европа не щедрая, щедрая Россия" Дмитрий Плотников "Звёзд" хотят отправить присягнуть стране "в триколоре на СВО и в Крым" Олег Володин
Семена моркови любят молоко и водку: быстро прорастут и вы будете гордиться посадочным материалом
Дымоход в бане прочистится сам: достаточно добавить к дровам то, что выбрасывается на кухне
Решетки для плиты и духовки станут как новенькие - все подруги удивятся: просто сделайте это
Решетки для плиты и духовки станут как новенькие - все подруги удивятся: просто сделайте это
Последние материалы
Россиянам объяснили, почему болит голова по утрам: дело совсем не в похмелье
Пептидная косметика: в чем ее главные преимущества для кожи
Рецепт классического борща: традиционное блюдо на все времена
20 тканевых масок для лица, чтобы кожа сияла даже в самый темный месяц года
Ароматный жареный цыплёнок по-Мэрилендски станет изюминкой вашего праздничного стола
Удар России по репутации натовской техники вошел в ТОП-10 событий 2023 года
Автоэксперт Рязанов нашел опасность в постановке автомобиля на "ручник" зимой
Entreprendre: ситуция в России стала сюрпризом для Запада
Теперь "Искандеры": новый ракетный удар ВКС России по Харькову
В результате обмена 248 российских бойцов возвращены из украинского плена
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников