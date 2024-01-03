Похмельный макияж: 5 лайфхаков, чтобы выглядеть идеально даже после бессонной ночи

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Пришло время для корпоративов и предновогодних вечеринок, а с ними и для правил похмельного макияжа. Познакомьтесь с пятью основными советами, которые стоит учесть, возвращаясь к ним в самые трудные утренние часы.

Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

1. Восстановление водного баланса: После вечеринки, на следующее утро организм нуждается в восстановлении водного баланса. Первое правило похмельного макияжа — применение тканевой маски. Она быстро освежит и увлажнит кожу лица, компенсируя обезвоживающее воздействие алкоголя.

2. Борьба с отеками и темными кругами под глазами: Лучшие средства против отеков и темных кругов — патчи и роллер. Перед использованием охладите их в холодильнике на 10-15 минут для усиления эффекта. Крем для глаз с кофеином также является эффективным средством в борьбе с усталостью вокруг глаз.

3. Эффект сияющей кожи: Макияж после похмелья должен быть незаметным, поэтому отложите матирующие тональные основы и воспользуйтесь легкими кремами, которые придают сияние и подсвечивают кожу. Хайлайтер также может отлично дополнить этот эффект.

4. Добавление румян: Румяна помогут придать лицу свежий и здоровый вид. Передвигайте акцент с макияжа глаз на розовые яблочки щек, создавая естественный и легкий образ.

5. Упрощенный макияж глаз: В утренние часы отдайте предпочтение минималистичному макияжу глаз, сфокусировав внимание на ухоженной коже лица.

Это поможет создать свежий и естественный облик, приглушая следы усталости.