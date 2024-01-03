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4 недорогих окрашивания, которые помогут обновить прическу

2:10
Красота

Для многих людей эксперименты с волосами являются своеобразной терапией, способной помочь освободиться от прошлых обид и почувствовать легкость и свободу. Новое окрашивание волос, хотя и не заменит сеанс у психолога, но определенно придаст уверенности и станет источником комплиментов на протяжении всего месяца. Специалисты бьюти-пространства Institute выделили несколько видов окрашивания, способных освежить вашу прическу.

4 недорогих окрашивания, которые помогут обновить прическу
Фото: Нейросеть Шедеврум

Тонирование: Самая мягкая и бюджетная процедура окрашивания, предназначенная для тех, кто любит экспериментировать и готов к тому, что новый оттенок может постепенно вымываться после нескольких мытьев волос. Часто используются безаммиачные красители, оттеночные кондиционеры, маски или шампуни, содержащие прямые пигменты и пенные бани. Эти тонирующие продукты также ухаживают за волосами, обогащая их питательными компонентами и увлажняющими веществами.

Мелирование: Для достижения максимально естественного эффекта рекомендуется выбирать современные техники мелирования, такие как шатуш (shatush) или балаяж (balayage). Эти методы создают естественные блики, добавляющие объем прядям и освежая образ. В результате использования этих техник волосы приобретают эффект выгоревших на солнце.

Контуринг: Контуринг остается востребованным способом окрашивания, направленным на создание светлых и темных оттенков, которые скульптурируют и корректируют овал лица, аналогично технике макияжа.

Скрытое окрашивание: Этот вид окрашивания подходит для тех, кто обязан соблюдать строгий дресс-код на работе, но хочет добавить ярких оттенков, видимых только при определенной укладке. В распущенном виде яркие оттенки остаются незаметными.

Важным моментом является правильный выбор средств для домашнего ухода. Регулярное использование оттеночных шампуней, масок и бальзамов поможет сохранить цвет волос на долгое время.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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