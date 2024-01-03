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Подойдет всем: бренды минеральной косметики

2:32
Красота

Минеральная косметика, состоящая из естественных минералов, представляет собой простое и эффективное решение для ухода за кожей. В ее основе лежат такие популярные компоненты, как слюда (серицит), диоксид титана, оксид цинка, нитрид бора, стеарат магния, кварц, оксид хрома и оксиды железа. По своей природе, данная косметика чаще всего представлена в виде рассыпчатых продуктов, так как минералы являются сухими ингредиентами. Бренды, предлагающие косметику только на минеральной основе, создают в основном рассыпчатые или сухие спрессованные средства.

Подойдет всем: бренды минеральной косметики
Фото: openverse.org by franchiseopportunitiesphotos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Заслуги минеральной косметики включают в себя отсутствие чувствительной кожи реакций благодаря простому составу. Также она придает коже натуральный оттенок, легко тушуется и удаляется во время умывания. Подходит для людей с чувствительной и реактивной кожей.

Вот пять брендов, представляющих минеральную косметику:

Kristall Minerals Cosmetics:

Бренд создан в 2015 году в Магнитогорске.
Гипоаллергенная косметика с 100% минеральным составом.
Исключает использование синтетических красителей, талька, оксихлорида висмута, консервантов и парабенов.
Рекомендован отделом красоты за бронзер, отлично скульптурирующий и деликатный.

Ecomake:

Бренд с собственным производством в Челябинске.
Присутствует на рынке России более трех лет.
Все продукты не тестируются на животных, с лаконичным составом.
Обеспечивает ровный тон и ощущение легкости на коже.
Выделяются минеральные глиттеры, состоящие только из слюды, придавая сияние под светом гирлянд.

Physician's Formula:

Бренд, основанный в 1937 году аллергологом Фрэнком Крэндаллом.
Прошедшая дерматологические тестирования косметика безопасна для чувствительных глаз.
Хит продаж — сияющий бронзер.

Anaminerals:

Экологичный бренд минеральной косметики.
Разрабатывается в Италии, производится в России.
Продукты подходят для всех типов кожи, не тестируются на животных.
Мультифункциональные продукты, поддерживающие приюты.
Минеральная косметика предоставляет широкий выбор продуктов с естественным составом для эффективного и бережного ухода за кожей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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