Подойдет всем: бренды минеральной косметики

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Минеральная косметика, состоящая из естественных минералов, представляет собой простое и эффективное решение для ухода за кожей. В ее основе лежат такие популярные компоненты, как слюда (серицит), диоксид титана, оксид цинка, нитрид бора, стеарат магния, кварц, оксид хрома и оксиды железа. По своей природе, данная косметика чаще всего представлена в виде рассыпчатых продуктов, так как минералы являются сухими ингредиентами. Бренды, предлагающие косметику только на минеральной основе, создают в основном рассыпчатые или сухие спрессованные средства.

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Заслуги минеральной косметики включают в себя отсутствие чувствительной кожи реакций благодаря простому составу. Также она придает коже натуральный оттенок, легко тушуется и удаляется во время умывания. Подходит для людей с чувствительной и реактивной кожей.

Вот пять брендов, представляющих минеральную косметику:

Kristall Minerals Cosmetics:

Бренд создан в 2015 году в Магнитогорске.

Гипоаллергенная косметика с 100% минеральным составом.

Исключает использование синтетических красителей, талька, оксихлорида висмута, консервантов и парабенов.

Рекомендован отделом красоты за бронзер, отлично скульптурирующий и деликатный.

Ecomake:

Бренд с собственным производством в Челябинске.

Присутствует на рынке России более трех лет.

Все продукты не тестируются на животных, с лаконичным составом.

Обеспечивает ровный тон и ощущение легкости на коже.

Выделяются минеральные глиттеры, состоящие только из слюды, придавая сияние под светом гирлянд.

Physician's Formula:

Бренд, основанный в 1937 году аллергологом Фрэнком Крэндаллом.

Прошедшая дерматологические тестирования косметика безопасна для чувствительных глаз.

Хит продаж — сияющий бронзер.

Anaminerals:

Экологичный бренд минеральной косметики.

Разрабатывается в Италии, производится в России.

Продукты подходят для всех типов кожи, не тестируются на животных.

Мультифункциональные продукты, поддерживающие приюты.

Минеральная косметика предоставляет широкий выбор продуктов с естественным составом для эффективного и бережного ухода за кожей.