Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
По информации, предатель Максим Кузьминов, угнавший вертолёт, дождался возмездия
Самые сладкие сорта моркови
Чем посыпать обледенелые садовые дорожки, чтобы не упасть
Остановим паразитов и усилим лук перед посадкой
Киркоров набил символичную татуировку после "голой вечеринки"
Журнал Esquire опубликовал рейтинг лучших кинофильмов на Новый год
Водителям советуют тонировку, на которую не обращают внимание в ГИБДД
Время кислот: какие выбрать для идеального тона нормальной, сухой и жирной кожи?
Трупы 21 уничтоженного офицера НАТО тайно вывозят из Харькова и Одессы

5 причин, почему не стоит краситься в платиновый блонд

1:43
Красота

Если после просмотра новой серии "Дома Дракона" ты задумываешься о становлении платиновой блондинкой или блондом, стоит взвесить несколько важных причин, почему такой выбор может быть неоптимальным в данный момент.

5 причин, почему не стоит краситься в платиновый блонд
Фото: Нейросеть Шедеврум

Ухудшение состояния волос:

При обесцвечивании чешуйки кутикулы волоса поднимаются, что приводит к ухудшению их состояния. Даже у здоровых волос после процедуры они могут стать заметно слабее, особенно если волосы изначально тонкие и сухие.

Длительность процесса:

Процедура окрашивания в салоне может занять от двух до пяти часов, в зависимости от цвета и длины волос. Это требует значительного времени, что следует учитывать.

Возврат к натуральному цвету:

Переход обратно к своему натуральному цвету может быть сложным. Отрастить пряди просто не представляется возможным, особенно если они темнее, чем цвет блонда. Требуется постепенное окрашивание в более темные оттенки.

Проблемы для ранее окрашенных волос:

Получение желаемого результата может быть сложным для тех, кто уже имеет окрашенные волосы. Удаление пигмента из волос может повредить их и часто не достигает ожидаемого эффекта.

Дорогостоящий уход:

Платиновые светлые волосы требуют серьезного и дорогостоящего ухода. Регулярное подкрашивание корней и использование профессиональных средств для поддержания здоровья волос становятся неизбежностью.
Учитывая вышеуказанные аспекты, решение стать платиновой блондинкой стоит внимательно взвесить, прежде чем приступить к изменению цвета волос.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Лолита Милявская высказалась о своей эмиграции

Певица Лолита Милявская обратилась к россиянам в первый день Нового 2024 года.

Лолита Милявская высказалась о своей эмиграции
Кристина Асмус назвала новогоднюю вечеринку на Рублевке "пошлой"
Асмус рассказала об участии в "пошлой" вечеринке на Рублевке
"Настя уедет из России!": дан прогноз по Ивлеевой
Семена моркови любят молоко и водку: быстро прорастут и вы будете гордиться посадочным материалом
"Звёзд" хотят отправить присягнуть стране "в триколоре на СВО и в Крым" Олег Володин Ушедший год был "на грани". Может ли 2024 год стать годом катастрофы Дмитрий Плотников
28-летняя Лиза Арзамасова поделилась новогодними фото с двухлетним сыном
Не выбрасывайте скорлупу грецких орехов: 4 довода, как она пригодится на грядках вашего участка
Полив орхидеи зимой: садоводы раскрыли особенности — ошибки загубят цветок
Полив орхидеи зимой: садоводы раскрыли особенности — ошибки загубят цветок
Последние материалы
Водителям советуют тонировку, на которую не обращают внимание в ГИБДД
Время кислот: какие выбрать для идеального тона нормальной, сухой и жирной кожи?
Трупы 21 уничтоженного офицера НАТО тайно вывозят из Харькова и Одессы
Юрий Лоза высмеял тексты песен Орбакайте, Билана, Баскова на "Песне года"
В Дагестане погибла защищавшая котов в подъезде девушка
От Филиппа Киркорова на "Песне года" остался только "кусок белого пиджака"
Ешь и худеешь: диетический рыбный салат от скорую руку от великой Майи Плисецкой
Дело в зубах: как стоматолог и ортодонт могут поменять твое лицо без операций
"Звёзд" хотят отправить присягнуть стране "в триколоре на СВО и в Крым"
Охлобыстин высказался о новогодних огоньках на ТВ: "И — о чудо! Я ошибался"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников