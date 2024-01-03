5 причин, почему не стоит краситься в платиновый блонд

Если после просмотра новой серии "Дома Дракона" ты задумываешься о становлении платиновой блондинкой или блондом, стоит взвесить несколько важных причин, почему такой выбор может быть неоптимальным в данный момент.
Ухудшение состояния волос:
При обесцвечивании чешуйки кутикулы волоса поднимаются, что приводит к ухудшению их состояния. Даже у здоровых волос после процедуры они могут стать заметно слабее, особенно если волосы изначально тонкие и сухие.
Длительность процесса:
Процедура окрашивания в салоне может занять от двух до пяти часов, в зависимости от цвета и длины волос. Это требует значительного времени, что следует учитывать.
Возврат к натуральному цвету:
Переход обратно к своему натуральному цвету может быть сложным. Отрастить пряди просто не представляется возможным, особенно если они темнее, чем цвет блонда. Требуется постепенное окрашивание в более темные оттенки.
Проблемы для ранее окрашенных волос:
Получение желаемого результата может быть сложным для тех, кто уже имеет окрашенные волосы. Удаление пигмента из волос может повредить их и часто не достигает ожидаемого эффекта.
Дорогостоящий уход:
Платиновые светлые волосы требуют серьезного и дорогостоящего ухода. Регулярное подкрашивание корней и использование профессиональных средств для поддержания здоровья волос становятся неизбежностью.
Учитывая вышеуказанные аспекты, решение стать платиновой блондинкой стоит внимательно взвесить, прежде чем приступить к изменению цвета волос.
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