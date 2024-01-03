5 причин, почему не стоит краситься в платиновый блонд

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Если после просмотра новой серии "Дома Дракона" ты задумываешься о становлении платиновой блондинкой или блондом, стоит взвесить несколько важных причин, почему такой выбор может быть неоптимальным в данный момент.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Ухудшение состояния волос:

При обесцвечивании чешуйки кутикулы волоса поднимаются, что приводит к ухудшению их состояния. Даже у здоровых волос после процедуры они могут стать заметно слабее, особенно если волосы изначально тонкие и сухие.

Длительность процесса:

Процедура окрашивания в салоне может занять от двух до пяти часов, в зависимости от цвета и длины волос. Это требует значительного времени, что следует учитывать.

Возврат к натуральному цвету:

Переход обратно к своему натуральному цвету может быть сложным. Отрастить пряди просто не представляется возможным, особенно если они темнее, чем цвет блонда. Требуется постепенное окрашивание в более темные оттенки.

Проблемы для ранее окрашенных волос:

Получение желаемого результата может быть сложным для тех, кто уже имеет окрашенные волосы. Удаление пигмента из волос может повредить их и часто не достигает ожидаемого эффекта.

Дорогостоящий уход:

Платиновые светлые волосы требуют серьезного и дорогостоящего ухода. Регулярное подкрашивание корней и использование профессиональных средств для поддержания здоровья волос становятся неизбежностью.

Учитывая вышеуказанные аспекты, решение стать платиновой блондинкой стоит внимательно взвесить, прежде чем приступить к изменению цвета волос.