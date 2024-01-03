Время кислот: какие выбрать для идеального тона нормальной, сухой и жирной кожи?

2:04 Your browser does not support the audio element. Красота

Кислоты для ухода за кожей лица давно перестали быть прерогативой салонных процедур, став доступными средствами для домашнего использования. Эти вещества присутствуют в повседневных косметических продуктах, таких как пилинги, тоники и сыворотки. Врач-косметолог и тренер по профессиональной косметике Раина Полехина делится рекомендациями по выбору и применению кислот для достижения желаемого эффекта в зависимости от типа кожи.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Кислоты выполняют основную функцию отшелушивания и обновления клеток эпидермиса, активизируя процесс регенерации, который с возрастом может замедлиться, делая кожу тусклой и неровной. Эти вещества могут быть полезны при борьбе с акне, пигментацией и морщинами.

Виды кислот:

Гиалуроновая кислота:

Эффект: Увлажнение, защита, разглаживание морщин.

Тип кожи: Любой.

Гликолевая кислота:

Эффект: Отшелушивание, разглаживание морщин, увлажнение.

Тип кожи: Любой, сухой.

Молочная кислота:

Эффект: Осветление, увлажнение.

Тип кожи: Любой, сухой.

Салициловая кислота:

Эффект: Отшелушивание, осветление, себорегуляция, бактерицидное и антибактериальное действие.

Тип кожи: Проблемный, жирный.

Азелаиновая кислота:

Эффект: Осветление, разглаживание морщин, себорегуляция, антибактериальное действие.

Тип кожи: Жирный, проблемный, склонный к гиперпигментации.

Для введения кислот в уход следует проконсультироваться с косметологом, выбрать подходящие средства, и вводить их постепенно, начиная с двух раз в неделю. Следует избегать самостоятельного сочетания различных кислот, чтобы избежать нежелательных химических реакций. Утреннее использование кислот дополняется SPF-кремом для защиты кожи.