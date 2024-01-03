Время кислот: какие выбрать для идеального тона нормальной, сухой и жирной кожи?

Кислоты для ухода за кожей лица давно перестали быть прерогативой салонных процедур, став доступными средствами для домашнего использования. Эти вещества присутствуют в повседневных косметических продуктах, таких как пилинги, тоники и сыворотки. Врач-косметолог и тренер по профессиональной косметике Раина Полехина делится рекомендациями по выбору и применению кислот для достижения желаемого эффекта в зависимости от типа кожи.
Кислоты выполняют основную функцию отшелушивания и обновления клеток эпидермиса, активизируя процесс регенерации, который с возрастом может замедлиться, делая кожу тусклой и неровной. Эти вещества могут быть полезны при борьбе с акне, пигментацией и морщинами.
Виды кислот:
Гиалуроновая кислота:
Эффект: Увлажнение, защита, разглаживание морщин.
Тип кожи: Любой.
Гликолевая кислота:
Эффект: Отшелушивание, разглаживание морщин, увлажнение.
Тип кожи: Любой, сухой.
Молочная кислота:
Эффект: Осветление, увлажнение.
Тип кожи: Любой, сухой.
Салициловая кислота:
Эффект: Отшелушивание, осветление, себорегуляция, бактерицидное и антибактериальное действие.
Тип кожи: Проблемный, жирный.
Азелаиновая кислота:
Эффект: Осветление, разглаживание морщин, себорегуляция, антибактериальное действие.
Тип кожи: Жирный, проблемный, склонный к гиперпигментации.
Для введения кислот в уход следует проконсультироваться с косметологом, выбрать подходящие средства, и вводить их постепенно, начиная с двух раз в неделю. Следует избегать самостоятельного сочетания различных кислот, чтобы избежать нежелательных химических реакций. Утреннее использование кислот дополняется SPF-кремом для защиты кожи.
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