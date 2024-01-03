Что делать, если оттенок тонального крема не подошел — лайфхак, который поможет решить проблему

0:55 Your browser does not support the audio element. Красота

Ситуация, которую, вероятно, знают многие, связана с тем, что тщательно выбираешь оттенок тонального крема, а затем, нанося его, понимаешь, что он не идеально подходит.

Фото: openverse.org by franchiseopportunitiesphotos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Популярный бьюти-лайфхак, раскрываемый в TikTok, предоставляет решение этой проблемы. В видеоролике бьюти-блогер демонстрирует две техники на разделенном пополам лице. Одна сторона покрыта слишком светлым тональным кремом, а другая — слишком темным. Блогер использует контурный стик на несколько оттенков темнее для коррекции светлой стороны и светлый консиллер для коррекции темной стороны, нанося его на лоб, подбородок, зону вокруг глаз и носа.

После этого она закрепляет макияж фиксирующим спреем и растушевывает средства, достигая единого оттенка кожи на обеих сторонах лица.