Названы косметические средства для создания естественных бровей

2:05 Your browser does not support the audio element. Красота

Этот год еще раз подтвердил цикличность моды, принеся возвращение тренда на тонкие, обесцвеченные и даже сбритые брови. Новая модная волна также сфокусирована на естественности и натуральности, особенно в контексте формирования бровей. Несмотря на эти изменения, многие сталкиваются с проблемой неровных или редких бровей. В этом контексте возрастает популярность косметических средств, предназначенных для придания формы бровям и создания максимально естественного вида.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Маркер для бровей: На первый взгляд фраза "маркер для бровей" может показаться противоречивой и неестественной. Однако такие маркеры способны тщательно прорисовывать волоски даже на участках, где они отсутствуют. В зависимости от формы аппликатора, который может быть кистью, трезубцем или четырехточечным наконечником, можно создавать микроштрихи или добавлять объем и насыщенность цвета. Важно использовать маркер на сухой и припудренной коже для четкости линий.

Автоматический карандаш: Более классическим вариантом для коррекции формы бровей является карандаш. Современные автоматические карандаши, не требующие точения, стали популярны благодаря удобству использования. Карандаш придает бровям более пудровый эффект с менее четкими штрихами, что делает его отличным выбором для тех, кто стремится к естественности. При выборе оттенка лучше отдавать предпочтение более светлому между двумя схожими.

Фиксирующий гель: Финальным штрихом для завершения формирования бровей может служить фиксирующий гель. Прозрачные варианты обеспечивают аккуратный и естественный вид, обволакивая каждый волосок. Другой вариант — использовать косметическое мыло, предварительно увлажнив щеточку. Этот прием может создать эффект ламинирования бровей, делая их более ухоженными и структурированными.