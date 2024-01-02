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Капроновые колготки не будут вечно рваться на пальцах: простые решения

1:39
Красота

Капроновые колготки, хоть и являются неотъемлемой частью женского гардероба, но их долговечность оставляет желать лучшего. Особенно часто приходится менять их в течение сезона из-за их склонности к быстрому разрыву.

Капроновые колготки не будут вечно рваться на пальцах: простые решения
Фото: Own work by Beryl Chan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Неудобство носить колготки со швами очевидно: кроме неприглядного вида, швы иногда впиваются в ногу. Отмечено, что стоимость колготок не играет особой роли, поскольку все капроновые колготки подвержены одинаково быстрому износу.

Многие женщины сталкиваются с ситуацией, когда колготки портятся или образуются затяжки, прежде чем удалось их заменить.

Часто колготки рвутся в одном и том же месте — у больших пальцев ног. Эти повреждения могут возникать снова и снова, особенно если носить узкую обувь, что приводит к образованию стрелок от швов. В результате, приходится менять и выбрасывать даже капроновые колготки с небольшими повреждениями. Некоторые используют старые колготки для хранения лука зимой.

Существуют два простых лайфхака, которые помогут продлить срок службы капроновых колготок.

Первый — использование пары следков телесного цвета перед тем, как надевать колготки. Это создает барьер между капроном и пальцами, предотвращая быстрое образование дырок.

Второй — использование быстро сохнущего лака для ногтей на больших пальцах. Этот метод создает толстый слой на ногтях, предотвращая разрыв колготок в этой области. Комбинирование обоих методов также эффективно.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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