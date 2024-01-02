Названы главные плюсы SMAS-лифтинга

В последнее время все большую популярность приобретает безоперационная подтяжка и омоложение кожи с использованием аппарата Ultraformer, и врач-косметолог Шабага Мадиева из клиники "Время Красоты" рассказывает о преимуществах и процессе проведения процедуры.
SMAS и его декодирование: SMAS означает поверхностную мышечно-апоневротическую систему (Superficial Musculo-Aponeurotic System). Процедура ультразвукового воздействия на эту систему активирует естественные ресурсы кожи, устраняя возрастные изменения на глубоком уровне. Процедура не требует реабилитации, также ее можно проводить в любое время года.
Принцип работы: Сфокусированное ультразвуковое излучение воздействует на SMAS и глубокие слои дермы. Образуются микроскопические зоны коагуляции, вызывающие сокращение тканей и запуск процесса омоложения. Процедура стимулирует выработку коллагена и эластина, восстанавливая SMAS и укрепляя мягкие ткани.
Преимущества: Один сеанс достигает отличных результатов в подтяжке тканей, и процедура не требует восстановительного периода. Накопительный эффект приводит к максимальному улучшению вида кожи через 5-6 месяцев.
Процедурный процесс: Сеанс длится 30-60 минут, врач выбирает насадку и программу в зависимости от проблемной зоны. Ультразвук направленно воздействует на ткани, не затрагивая здоровые. Воздействие приводит к расщеплению жировой ткани и стимуляции коллагена.
Восстановление после процедуры: Покраснение может наблюдаться в течение суток, и ожидается его полное исчезновение через 2-5 дней. Первую неделю следует избегать солнечных лучей, солярия, сауны и бани.
Количество сеансов: Длительность курса определяется врачом индивидуально. В среднем, 1-2 процедуры на зону достаточны. Рекомендуется повторять сеансы через 1-1,5 года для поддержания результатов.
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