Названы главные плюсы SMAS-лифтинга

2:13 Your browser does not support the audio element. Красота

В последнее время все большую популярность приобретает безоперационная подтяжка и омоложение кожи с использованием аппарата Ultraformer, и врач-косметолог Шабага Мадиева из клиники "Время Красоты" рассказывает о преимуществах и процессе проведения процедуры.

Фото: Нейросеть Шедеврум

SMAS и его декодирование: SMAS означает поверхностную мышечно-апоневротическую систему (Superficial Musculo-Aponeurotic System). Процедура ультразвукового воздействия на эту систему активирует естественные ресурсы кожи, устраняя возрастные изменения на глубоком уровне. Процедура не требует реабилитации, также ее можно проводить в любое время года.

Принцип работы: Сфокусированное ультразвуковое излучение воздействует на SMAS и глубокие слои дермы. Образуются микроскопические зоны коагуляции, вызывающие сокращение тканей и запуск процесса омоложения. Процедура стимулирует выработку коллагена и эластина, восстанавливая SMAS и укрепляя мягкие ткани.

Преимущества: Один сеанс достигает отличных результатов в подтяжке тканей, и процедура не требует восстановительного периода. Накопительный эффект приводит к максимальному улучшению вида кожи через 5-6 месяцев.

Процедурный процесс: Сеанс длится 30-60 минут, врач выбирает насадку и программу в зависимости от проблемной зоны. Ультразвук направленно воздействует на ткани, не затрагивая здоровые. Воздействие приводит к расщеплению жировой ткани и стимуляции коллагена.

Восстановление после процедуры: Покраснение может наблюдаться в течение суток, и ожидается его полное исчезновение через 2-5 дней. Первую неделю следует избегать солнечных лучей, солярия, сауны и бани.

Количество сеансов: Длительность курса определяется врачом индивидуально. В среднем, 1-2 процедуры на зону достаточны. Рекомендуется повторять сеансы через 1-1,5 года для поддержания результатов.