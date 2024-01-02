Эксперты рассказали, почему косметика с пробиотиками нужна каждому жителю мегаполиса

2:35 Your browser does not support the audio element. Красота

Как и многие другие компоненты, пробиотики встречаются не только в продуктах питания, но и в косметических средствах. Их функции напоминают те, что выполняются внутри организма при употреблении продуктов с пробиотиками. Косметические средства с пробиотиками созданы для поддержания баланса "хороших" бактерий на коже.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Микробиом кожи: Кожа служит домом для множества бактерий, вирусов и грибков. Микроорганизмы взаимодействуют, выполняя важные функции, такие как защита от патогенных микроорганизмов, тренировка местной иммунной системы и участие в заживлении ран. Это сообщество микроорганизмов называется микробиомом.

Нарушение микробиома и его последствия: Множество факторов, таких как пол, возраст, образ жизни, косметические средства и окружающая среда, влияют на состав микробиома. Агрессивные антибактериальные средства могут легко нарушить этот баланс, воздействуя одновременно на "хорошие" и "плохие" бактерии, изменяя гидролипидную мантию и уровень pH кожи. Это также может сказаться на коже в условиях города и загрязненного воздуха.

Восстановление микробиома с использованием пробиотиков: Косметика с пре-, про- и постбиотиками разработана для восстановления микробиома. Пробиотики — это живые микроорганизмы, предоставляющие пользу для здоровья. Пребиотики — неживые вещества, создающие благоприятную среду для роста пробиотиков. Постбиотики — продукты метаболизма пробиотиков, обладающие положительной биологической активностью.

Как косметика с пробиотиками помогает:

Восстанавливает барьерную функцию кожи после повреждений.

Стимулирует синтез антимикробных пептидов, укрепляя местную иммунную систему.

Защищает кожу от воздействия внешней среды.

Снимает воспаление.

Выбор косметики с пробиотиками: На упаковке косметики пробиотиками называются продукты с экстрактами, полученными из полезных микроорганизмов, а также ингредиенты с пробиотическими свойствами. Пробиотики часто комбинируют с пребиотиками для обеспечения благоприятной среды.

Кому полезна косметика с пробиотиками: Косметику с пробиотиками часто используют для коррекции дерматологических проблем, таких как чувствительная кожа, акне, атопический дерматит, периоральный дерматит и восстановление после повреждений.