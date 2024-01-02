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Как пользоваться патчами для глаз, чтобы получить максимальный эффект?

2:37
Красота

Каждое утро в редакции PEOPLETALK начинается с утвержденного ритуала: применение патчей для глаз. Этот обычай стал настоящей традицией, обеспечивая членам редакции свежий и бодрый вид всего за 20 минут. Почему мы так благодарны этим патчам и как правильно использовать, чтобы достичь максимального эффекта?

Как пользоваться патчами для глаз, чтобы получить максимальный эффект?
Фото: Нейросеть Шедеврум

Зачем нужны патчи?

Патчи — это своего рода сыворотка для области под глазами, обеспечивающая дополнительное увлажнение. Они обладают как накопительным, так и краткосрочным эффектами. При ежедневном использовании они обеспечивают накопление положительных результатов, в то время как при использовании перед особыми событиями, они мгновенно уменьшают отеки и темные круги под глазами. Патчи заслужили любовь всего мира, предоставляя возможность освежить лицо за 15 минут.

Как ими пользоваться?

Традиционно патчи наносят под глаза, но их можно использовать на любых участках лица, нуждающихся в дополнительном увлажнении. Вы можете приклеить их на лоб, между бровей или в область носогубных складок — дайте волю своей фантазии.

Как правильно наносить патчи?

Если ваша цель — избавление от темных кругов под глазами после бессонной ночи, наносите патчи широкой стороной к внутреннему уголку глаза. Если вы стремитесь разгладить мимические морщины, расположите их широкой стороной к внешнему краю глаза. Важно следить за временем — обычно патчи держат 15-20 минут.

Какие выбрать?

Существуют гидрогелевые и тканевые патчи. Первые обычно продаются в больших количествах в виде круглых шайб, в то время как вторые, наоборот, чаще продаются поштучно. Оба вида обладают своими преимуществами, и выбор зависит от ваших предпочтений. Тканевые патчи лучше прилегают к коже и не сползают, но некоторые гидрогелевые также могут быть фиксированными.

Существует также новый вид патчей — жидкие, напоминающие крем или гель, и их называют "патчами" из-за применения в области вокруг глаз.

Где хранить патчи?

Многие считают, что лучшее место для хранения — холодильник. Однако в большинстве случаев это необязательно, если производитель не указывает обратное. Гидрогелевые патчи уже обеспечивают охлаждающий эффект, поэтому, если хотите усилить это ощущение, вы можете немного охладить их в холодильнике перед использованием.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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