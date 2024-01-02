3 новых продукта для восстановления волос

Весна — отличное время для восстановления волос после зимы и подготовки их к воздействию ультрафиолета. В этот период бренды активно представляют новинки по уходу за волосами. Представляем некоторые из них:
Duar: Российский бренд Duar, хоть и новичок на рынке, предлагает три продукта: скраб для тела, шампунь и кондиционер для волос. Все средства имеют натуральный состав и лишены сульфатов и парафинов. Шампунь и кондиционер для окрашенных волос эффективно очищают, уплотняют и придают блеск прядям, одновременно защищая цвет волос.
Arthair Care: Бренд, ассоциируемый с салоном красоты, Arthair Care, представляет линию Gold для ухода за сухими и ослабленными волосами. Весна — отличное время для восстановления таких прядей. Кроме салонных услуг, марка предлагает продукты для домашнего ухода, включая шампуни и маски.
Egobond: Линейка Egobond, специализирующаяся на укрепляющих средствах, представляет три новых продукта этой весной. Спрей-праймер идеален для ухода после химических процедур, обеспечивая восстановление и защиту волос. Закрепляющий уход питает и разглаживает волосы, а восстанавливающая маска глубоко увлажняет, проникая в структуру прядей.
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