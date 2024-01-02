5 косметологических процедур, которые вернут густоту волос

2:57 Your browser does not support the audio element. Красота

Межсезонье — отличное время для восстановления здоровья ваших волос. Ранее мы обсуждали лучшие средства для стимуляции роста волос, но результаты от использования витаминных ампул и шампуней требуют времени. Для тех, кто хочет увидеть быстрый результат, косметологические процедуры могут быть наилучшим решением. Давайте рассмотрим менее болезненные и более эффективные методы. Почему весной происходит выпадение волос?

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Главный врач-косметолог салонов красоты "МильФей", Вероника Федорова, объясняет, что это связано с недостатком витаминов группы B, цинка, кальция, фолиевой кислоты и селена. Выпадение может быть вызвано недостатком этих микроэлементов в рационе или нарушениями в их усвоении.

Для выяснения конкретных причин следует пройти чек-ап и сдать анализы. Косметолог и врач-дерматолог компании LNC, Екатерина Анчикова, рекомендует провести клинический и биохимический анализ крови, проверить уровень гормонов щитовидной железы и женских половых гормонов (для женщин) и диагностику паразитарных инфекций.

После анализов следует обратиться к врачу-косметологу, который определит причину выпадения волос и поставит точный диагноз. Если выпадение вызвано острым заболеванием, гормональными изменениями или агрессивными воздействиями на волосистую часть головы, врач-косметолог может рекомендовать специальный комплекс процедур, таких как мезотерапия, плазмотерапия, рефлексотерапия или капельницы.

Мезотерапия: Этот метод отличается высокой эффективностью и небольшой продолжительностью. Процедура включает в себя микроинъекции препарата в область волосистой части головы, содержащего витамины, минералы, аминокислоты и пептидные комплексы. Процедура может быть болезненной, но обычно требует 6-10 сеансов с интервалом 1-2 недели.

Препараты для мезотерапии подбираются индивидуально, например, Meso-Genesis BP3 и Mesopharm Hair X, которые способствуют остановке потери волос, активации роста новых волос, восстановлению толщины и плотности волос, а также улучшению регенерации клеток волосяного фолликула.

Плазмотерапия: Эта процедура стимулирует регенерацию клеток и тканей кожи, активирует производство коллагена и эластина. Она проводится с использованием венозной крови, которая после обработки в центрифуге вводится в проблемные участки кожи.

Выбор подходящей процедуры зависит от индивидуальных особенностей и диагноза, который ставит врач-косметолог. Важно помнить, что для достижения наилучших результатов, следует проконсультироваться с профессионалом.