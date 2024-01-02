5 правил сна, которые помогут дольше выглядеть молодо

1:48 Your browser does not support the audio element. Красота

При взгляде в зеркало после сна иногда можно обнаружить "морщины сна" — линии, образующиеся из-за деформации кожи во время положения на животе или боку. Эти следы обычно быстро проходят, если кожа находится в хорошем состоянии. Однако, если они остаются на несколько часов, это может свидетельствовать о структурных нарушениях дермы, уменьшении коллагена и потере тонуса. В этом контексте важно соблюдать определенные правила сна.

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Спи на спине: Оптимальная поза для сохранения гладкости лица во время сна — лежа на спине. Несмотря на это, если у вас сложности с засыпанием в таком положении, допустимо засыпать в удобной позе, но старайтесь высыпаться.

Выбери правильную подушку: Подушка должна обеспечивать комфортное положение шеи во время сна, обеспечивая нормальное кровообращение и минимизируя утренний отек тканей. Подберите подушку оптимальной высоты и жесткости.

Используй шелковую наволочку: Шелковая или атласная наволочка является отличным вариантом для сна, так как эти материалы не вытягивают влагу из кожи и приятно охлаждают лицо, улучшая кровоснабжение.

Соблюдай норму сна: Регулярный и достаточно долгий сон с 23:00 до 4:00 часов считается благоприятным для кожи. Оптимальная продолжительность сна — не менее восьми часов.

Используй маску для сна: Чтобы избежать воздействия точечных источников света, используйте маску для сна и блэкауты, чтобы обеспечить темную обстановку в комнате

Соблюдение этих правил сна может помочь уменьшить образование "морщин сна" и поддерживать здоровье кожи.