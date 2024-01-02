Как остановить выпадение волос - лучшие советы дерматолога и средства для роста и укрепления

2:49 Your browser does not support the audio element. Красота

В этом сезоне проблема выпадения волос стала более актуальной из-за сезонного авитаминоза, хронического стресса и влияния пандемии. Даже те, кто ранее не сталкивался с усилением ломкости волос, теперь сталкиваются с этой проблемой. Дерматологи из клиник DocMed и DocDeti рассказывают, как стимулировать рост волос и укрепить их, а также какие средства в этом помогут.

Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Причины выпадения волос:

Диффузная алопеция, при которой волосы теряются равномерно, без формирования очагового редеющего участка. Ежедневная норма потери волос составляет 80-120 волос, зависящих от цвета волос. У брюнетов волосы могут быть толще, но их меньше, тогда как у блондинов волосы тоньше и их больше.

Патологическое выпадение волос может быть вызвано различными факторами, такими как вирусные заболевания, дефицит витаминов и микроэлементов (особенно железа у женщин), стресс, эндокринологические заболевания, воспалительные процессы на коже головы (псориаз, себорейный дерматит, фолликулит), прием некоторых лекарств.

Правильный уход за волосами может минимизировать потери волос. Для профилактики выпадения и ломкости волос важно правильно ухаживать за кожей головы, выбирая подходящий шампунь и используя современные устройства.

Например, аппарат от бренда Marutaka для домашнего использования представляет собой эффективный аналог лазерной терапии. Расческа с лазером и микротоками активизирует поврежденные луковицы и способствует росту волос, улучшая кровообращение кожи головы.

При выборе средств для ухода за волосами следует обращать внимание на их состав, включающий кислоты, витамины и кератин. Кислоты обеспечивают глубокое очищение волос и кожи головы, а витамины активизируют луковицы и обогащают их полезными веществами. Молекулы кератина восстанавливают волосы изнутри.

Шампуни для окрашенных волос должны обеспечивать мягкое очищение, а средства для кожи головы, склонной к себорее, должны содержать активные ингредиенты, устраняющие перхоть и успокаивающие раздражения.

При сухости и ломкости волос рекомендуется использовать увлажняющие средства, такие как бальзамы, маски и спреи, которые помогут восстановить структуру волос активными питательными компонентами.

Важно помнить о термозащите при использовании стайлеров. Несмываемые спреи и масла защитят волосы от высоких температур и равномерно распределят тепло, обеспечивая безопасность волос.