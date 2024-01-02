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Как сделать макияж с цветными ресницами в стиле Джиджи Хадид?

1:55
Красота

Фокусом в макияже моделей осенней коллекции Prada стали яркие накладные ресницы в пастельных оттенках, таких как розовый, лиловый и голубой. Этот тренд не только продлил популярность цветных ресниц, но и предложил новый мейкап-референс на этот сезон. Возникает вопрос, как интегрировать яркий акцент в макияж и какие продукты использовать?

Как сделать макияж с цветными ресницами в стиле Джиджи Хадид?
Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Идеи макияжа с цветными ресницами:

  • Сочетание цветных ресниц с подводкой или тенями одного оттенка, создавая монохромный макияж глаз, например, с использованием синего, розового или желтого цветов.
  • Отдача главной роли ресницам, минимизируя макияж лица и создавая эффект яркого акцента, как на показе Prada.
  • Экспериментирование с цветами, например, комбинирование разных оттенков для верхних и нижних ресниц или создание эффекта омбре.
  • Использование цветных накладных ресниц для быстрого и выразительного решения.

Продукты для макияжа с цветными ресницами:

  • Тушь с силиконовой щеточкой, предоставляющей длинные, разделенные и яркие ресницы в пастельных оттенках, таких как розовый, голубой и серый.
  • Конкрит в ярком салатовом оттенке, удобный для монохромного макияжа и подходящий для подчеркивания глаз.
  • Прозрачный гель для бровей, который можно использовать в качестве закрепляющего средства для цветных ресниц, создавая интенсивный макияж глаз.
  • Тушь, которая выделяется своей универсальностью, с хорошо прокрашенной щеточкой и насыщенными оттенками, идеальными для наслаивания.
  • Накладные ресницы в пастельных цветах, добавляющие аккуратный и не вызывающий внимание оттенок, идеальные для тех, кто хочет попробовать яркий макияж по-новому.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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