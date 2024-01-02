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Как убрать носогубные складки - советы косметолога

1:57
Красота

Носогубные складки, как результат естественного старения, могут появляться в молодом возрасте из-за различных причин, таких как проблемы с прикусом или интенсивная мимика лица. Важный вопрос — какие процедуры помогут уменьшить эти складки?

Как убрать носогубные складки - советы косметолога
Фото: Нейросеть Шедеврум

Жировая ткань лица состоит из поверхностных и глубоких пакетов, обеспечивая поддержание тканей и создание объема. Носогубные складки формируются из обоих типов жировых пакетов, зависящих от генетики, пола и возраста человека.

Появление носогубных складок может быть связано с изменениями в массе тела. Врач-косметолог проводит диагностику и назначает подходящие процедуры для решения этой проблемы.

Причины появления складок могут включать в себя застой жидкости из-за сосудистых изменений. Дренажные процедуры и фотоомоложение, такие как микротоковая терапия и SWT Nordlys, могут улучшить лимфоток, выравнивая кожу и уменьшая глубокие складки.

Деформационно-усталый тип старения и перемещение жировых пакетов могут быть скорректированы контурной пластикой лица филлерами на основе гиалуроновой кислоты.

Чрезмерное нависание и увеличение объема складки можно решить с помощью нитевого лифтинга или более комфортного SMAS-лифтинга на аппаратах "Альтера" или "Ультраформер-3".

Мимические морщины у эмоциональных людей могут быть уменьшены с использованием ботулотоксина. Важно подобрать индивидуальную дозировку, учитывая мимическую активность пациента.

Сочетание различных методик, включая сотрудничество с ортодонтами и остеопатами, дает наилучшие результаты. Врач-косметолог выступает как специалист, проводящий диагностику и рекомендующий совместную работу с другими специалистами.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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