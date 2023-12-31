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Как младенец: с помощью чего ты улучшишь свой сон

2:00
Красота

Из-за стресса, беспокойных мыслей или просто бессонницы, многие сталкиваются с трудностями засыпания. Тем не менее, существует множество методов и средств, которые помогут улучшить качество сна.

Как младенец: с помощью чего ты улучшишь свой сон
Фото: Depositphotos.com / MitaStockImages

1. Медитация: Медитация и спокойная музыка создают благоприятные условия для сна, расслабляя и успокаивая ум. Эта практика способствует естественному уровню мелатонина, улучшая качество сна.

2. Утяжеленное Одеяло: Специальные одеяла с весом создают давление, успокаивая сердцебиение и дыхание, помогая организму расслабиться и подготовиться к отдыху.

3. Шелковые Наволочки: Шелковые ткани создают идеальные условия для спокойного сна. Регулируя температуру, шелковые наволочки снижают необходимость переворачиваться подушкой, а также уменьшают отеки и воспаления.

4. Ортопедическая Подушка: Правильная подушка поддерживает голову, шею и плечи, выравнивая их с позвоночником. Это способствует улучшению качества сна и предотвращению болевых ощущений.

5. Качественный Матрас: Выбор хорошего матраса — залог здорового сна. Матрас средней жесткости, особенно с регулируемой жесткостью, способствует комфорту и правильному выравниванию позвоночника.

6. Управление Светом: Темнота необходима для хорошего сна. Плотные шторы и маска для глаз помогут сохранить темноту в комнате, предотвращая световое загрязнение.

7. Оптимальная Температура: Создание оптимальной температуры в комнате (15-20°C) играет ключевую роль в обеспечении качественного сна.

Следуя этим советам и используя удобные устройства, можно научиться засыпать так же легко и спокойно, как младенец.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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