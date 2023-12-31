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Раз и навсегда: как выбрать подходящую форму ногтей?

1:17
Красота

Выбор формы ногтей — ключевой шаг, способный визуально подчеркнуть красоту рук. От квадратных до миндалевидных, разнообразие форм предоставляет возможности для творчества. Ведущий технолог сети салонов 4hands и Nails UP деликатно подсказывает о различных видах форм ногтей.

Раз и навсегда: как выбрать подходящую форму ногтей?
Фото: blncdbeauty.com/

Виды форм ногтей:

  • Натуральные формы: Квадратная, овальная, мягкий квадрат, миндалевидная.
  • Смоделированные формы: Стилет, балерина.
  • Как выбрать форму: Выбор формы зависит от длины ногтей и анатомических особенностей. Популярными и универсальными считаются овал и мягкий квадрат, подчеркивающие естественность.

Универсальные формы:

  • Овал: Естественная и гармоничная, подходит практически всем типам ногтей.
  • Мягкий квадрат: Подчеркивает естественную форму, универсален.
  • Миндалевидная: Визуально удлиняет и утончает пальцы.
  • Квадратная: Идеальна для тонких и длинных пальцев.
  • Овальная: Корректирует широкие ногтевые пластины.

Рекомендации:

Мастер по маникюру поможет определить подходящую форму. Тест на выбор дизайна после преображения ногтей добавит уверенности в стиле.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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