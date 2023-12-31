Лабиопластика: все, что нужно знать об интимной пластике

Лабиопластика представляет собой хирургический метод коррекции формы и размера больших и малых половых губ. Эта процедура, часто применяемая по эстетическим мотивам, включает в себя изменение внешнего вида половых губ с целью достижения удовлетворения пациенток. Главные причины обращения к данному виду пластической хирургии включают неудовлетворенность внешним видом половых губ, а также возможные физические дискомфорты во время сексуальных отношений или занятий спортом.
Проблемы, решаемые лабиопластикой:
Противопоказания к проведению лабиопластики:
Ограничения после операции:
Осложнения и восстановление:
Осложнения включают возможные кровотечения и гематомы, но они крайне редки и не влияют на конечный результат. Восстановление относительно легко, пациентка может вернуться к работе через несколько дней.
Альтернативы лабиопластике:
Лабиопластика и нерожавшие:
Лабиопластику можно проводить и нерожавшим девушкам, если есть соответствующие показания, и результаты операции не влияют на последующие роды.
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