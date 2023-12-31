Лабиопластика: все, что нужно знать об интимной пластике

1:56 Your browser does not support the audio element. Красота

Лабиопластика представляет собой хирургический метод коррекции формы и размера больших и малых половых губ. Эта процедура, часто применяемая по эстетическим мотивам, включает в себя изменение внешнего вида половых губ с целью достижения удовлетворения пациенток. Главные причины обращения к данному виду пластической хирургии включают неудовлетворенность внешним видом половых губ, а также возможные физические дискомфорты во время сексуальных отношений или занятий спортом.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Проблемы, решаемые лабиопластикой:

Гипертрофированные малые половые губы и капюшон клитора.

Асимметрия половых губ.

Возрастные изменения половых губ.

Противопоказания к проведению лабиопластики:

Венерические и онкологические заболевания.

Хронические заболевания в стадии обострения.

Инфекционные и воспалительные процессы во влагалище.

Проблемы и заболевания сердца, тромбозы, ограничения для анестезии.

Ограничения после операции:

Воздержание от секса в течение месяца.

Ограничение в физической активности, особенно от катания на велосипеде и растяжки.

Запрет на посещение бани, сауны, бассейна, разрешено только принятие душа.

Осложнения и восстановление:

Осложнения включают возможные кровотечения и гематомы, но они крайне редки и не влияют на конечный результат. Восстановление относительно легко, пациентка может вернуться к работе через несколько дней.

Альтернативы лабиопластике:

Введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты.

Интимное омоложение Forma V.

Лабиопластика и нерожавшие:

Лабиопластику можно проводить и нерожавшим девушкам, если есть соответствующие показания, и результаты операции не влияют на последующие роды.