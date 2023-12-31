Самая щадящая техника окрашивания: кому подойдет airtouch?

С использованием техники airtouch достигается естественный и воздушный эффект окрашивания, при этом волосы визуально приобретают объем. Техника характеризуется щадящим воздействием и отсутствием необходимости ежемесячной коррекции у колориста, что способствует ее популярности. Анжелика Листова, мастер парикмахерской "Культура", делилась информацией о том, что важно знать о технике airtouch и кому подходит такое окрашивание.
Основные характеристики техники airtouch:
Дословный перевод airtouch с английского — "прикосновение воздухом", что точно описывает суть техники.
Процесс включает в себя выдувание внутренних слоев из пряди феном, последующее осветление длинных слоев и сохранение натурального или затемненного короткого слоя.
Результат — легкая, невесомая укладка с мягкими цветовыми переходами.
Отличия airtouch от других техник:
Похожа на шатуш, но слои выдуваются феном, что облегчает процесс расчесывания волос во время окрашивания.
Возможность легкости в поиске рисунка при последующих окрашиваниях.
Совмещение с другими техниками, такими как мелирование или балаяж.
Плюсы и минусы:
Процесс облегченного расчесывания волос во время окрашивания.
Легкость в поиске рисунка при последующих окрашиваниях.
Возможность совмещения с другими техниками, такими как мелирование или балаяж.
Первый уход за кустами жимолости проводят сразу после пробуждения почек.