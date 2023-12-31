Самая щадящая техника окрашивания: кому подойдет airtouch?

1:31 Your browser does not support the audio element. Красота

С использованием техники airtouch достигается естественный и воздушный эффект окрашивания, при этом волосы визуально приобретают объем. Техника характеризуется щадящим воздействием и отсутствием необходимости ежемесячной коррекции у колориста, что способствует ее популярности. Анжелика Листова, мастер парикмахерской "Культура", делилась информацией о том, что важно знать о технике airtouch и кому подходит такое окрашивание.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Основные характеристики техники airtouch:

Дословный перевод airtouch с английского — "прикосновение воздухом", что точно описывает суть техники.

Процесс включает в себя выдувание внутренних слоев из пряди феном, последующее осветление длинных слоев и сохранение натурального или затемненного короткого слоя.

Результат — легкая, невесомая укладка с мягкими цветовыми переходами.

Отличия airtouch от других техник:

Похожа на шатуш, но слои выдуваются феном, что облегчает процесс расчесывания волос во время окрашивания.

Возможность легкости в поиске рисунка при последующих окрашиваниях.

Совмещение с другими техниками, такими как мелирование или балаяж.

Плюсы и минусы:

Процесс облегченного расчесывания волос во время окрашивания.

Легкость в поиске рисунка при последующих окрашиваниях.

Возможность совмещения с другими техниками, такими как мелирование или балаяж.