Специалисты рассказали, что такое порошковый маникюр

1:20 Your browser does not support the audio element. Красота

Пудровый маникюр, хотя не новинка, набирает стремительную популярность. Вот, что полезно знать об этой технике:

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Что такое пудровый маникюр?

Пудровый маникюр — это вид маникюра, при котором используется специальная пигментированная пудра. Внешне она напоминает акрил, но не сопровождается резким запахом. Еще его могут называть маникюром дип-пудрой, отражая технику его выполнения.

Как проходит процедура?

Пудровый маникюр проводится в несколько этапов. Сначала мастер наносит базу на ноготь, к которой будет прилипать пудра. Затем палец окунается в банку с порошком несколько раз. Результат закрепляется фиксатором, затем проводится опиливание и нанесение топа. Лампа не используется, и после окончания процесса нужно подождать несколько минут для полного высыхания ногтей.

В чем отличие от гель-лака?

Не требуется сушка в УФ-лампе, что делает его более щадящим для чувствительной кожи и ногтевой пластины.

Пудровое покрытие гипоаллергенно.

Подходит даже для тех, у кого тонкие ногти.

Часть покрытия снимается аппаратом, а остатки — с помощью фольги.

Продолжительность стойкости Стойкость пудрового маникюра сопоставима с гель-лаком.