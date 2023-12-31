Специалисты рассказали, что такое порошковый маникюр

Пудровый маникюр, хотя не новинка, набирает стремительную популярность. Вот, что полезно знать об этой технике:
Что такое пудровый маникюр?
Пудровый маникюр — это вид маникюра, при котором используется специальная пигментированная пудра. Внешне она напоминает акрил, но не сопровождается резким запахом. Еще его могут называть маникюром дип-пудрой, отражая технику его выполнения.
Как проходит процедура?
Пудровый маникюр проводится в несколько этапов. Сначала мастер наносит базу на ноготь, к которой будет прилипать пудра. Затем палец окунается в банку с порошком несколько раз. Результат закрепляется фиксатором, затем проводится опиливание и нанесение топа. Лампа не используется, и после окончания процесса нужно подождать несколько минут для полного высыхания ногтей.
В чем отличие от гель-лака?
Не требуется сушка в УФ-лампе, что делает его более щадящим для чувствительной кожи и ногтевой пластины.
Пудровое покрытие гипоаллергенно.
Подходит даже для тех, у кого тонкие ногти.
Часть покрытия снимается аппаратом, а остатки — с помощью фольги.
Продолжительность стойкости Стойкость пудрового маникюра сопоставима с гель-лаком.
Первый уход за кустами жимолости проводят сразу после пробуждения почек.