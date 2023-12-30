Почему вредно пить холодную воду

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Многие привыкли начинать свой день со стакана холодной воды, но рекомендации врачей говорят о том, что эта привычка может иметь негативные последствия для организма:

Фото: Нейросеть Шедеврум

Воздействие на пищеварение:

Употребление холодной воды стимулирует активность желудочных желез, усиливая продукцию желудочного сока и увеличивая риск раздражения слизистой оболочки ЖКТ.

Возможен дисбаланс кислотности в желудке, что может вызвать болевые ощущения.

Возможные проблемы с горлом:

Переохлаждение организма холодной водой может спровоцировать боль в горле, насморк или отек слизистой.

Неэффективность для похудения:

Холодная вода может быть препятствием для сжигания жира, исследования показывают, что теплая вода более благоприятна для процесса похудения.

Возможные проблемы с сердечной системой:

Начинать утро с холодной воды может ухудшить состояние кровеносной системы, вызывая активное производство тепла и повышение обмена веществ, что может привести к нарушению кровообращения и сердечным приступам.

Ухудшение состояния зубов и десен:

Разница в температуре между холодной водой и организмом может вызвать шок для зубов, приводя к повышенной чувствительности и разрушению эмали.

Холодная вода также может сужать кровеносные сосуды в зубах и деснах, увеличивая риск заболеваний и воспалений.