Почему вредно пить холодную воду

Многие привыкли начинать свой день со стакана холодной воды, но рекомендации врачей говорят о том, что эта привычка может иметь негативные последствия для организма:
Воздействие на пищеварение:
Употребление холодной воды стимулирует активность желудочных желез, усиливая продукцию желудочного сока и увеличивая риск раздражения слизистой оболочки ЖКТ.
Возможен дисбаланс кислотности в желудке, что может вызвать болевые ощущения.
Возможные проблемы с горлом:
Переохлаждение организма холодной водой может спровоцировать боль в горле, насморк или отек слизистой.
Неэффективность для похудения:
Холодная вода может быть препятствием для сжигания жира, исследования показывают, что теплая вода более благоприятна для процесса похудения.
Возможные проблемы с сердечной системой:
Начинать утро с холодной воды может ухудшить состояние кровеносной системы, вызывая активное производство тепла и повышение обмена веществ, что может привести к нарушению кровообращения и сердечным приступам.
Ухудшение состояния зубов и десен:
Разница в температуре между холодной водой и организмом может вызвать шок для зубов, приводя к повышенной чувствительности и разрушению эмали.
Холодная вода также может сужать кровеносные сосуды в зубах и деснах, увеличивая риск заболеваний и воспалений.
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