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Топ-5 домашних упражнений для плоского живота

2:45
Красота

Сезон отпусков завершился, но не забывай о тренировках в течение следующих полугода. Тренер Reboot Fitness, Елизавета Девяткова, предлагает пять эффективных упражнений на пресс:

Топ-5 домашних упражнений для плоского живота
Фото: https://sportishka.com/

Упражнение "Сфинкс":

Исходное положение: лежа на животе, предплечья упираются в пол, бедра, колени и тыльная часть стопы лежат на полу.
Движение начинается с опускания головы на грудь.
Отталкиваемся предплечьем от пола, выталкивая грудной отдел в потолок.
Подкручиваем таз, подтягиваем лобковую кость к пупку, уменьшая расстояние между тазом и ребрами.
Возвращаемся в исходное положение.
Выполнять 5-7 раз по 2 круга.

Упражнение "Боковая планка":

Исходное положение: ложимся на левый бок, левое предплечье в опоре на полу, нижняя нога согнута в колене, ребро верхней стопы упирается в пол, правая рука на весу.
Выталкиваем таз вверх, удерживая его на весу.
Закручиваем корпус за правой рукой на вдохе, с выдохом раскручиваемся и вытягиваем свободную руку в потолок.
Выполнять 5-7 раз по 2 круга.

Упражнение "Собака на трех лапах + колено к груди":

Исходное положение: планка на прямых руках, ладонь под плечом, нейтральное положение таза, колени оторваны от пола, стопы в упоре.
Отталкиваемся руками от пола, начинаем поднимать правую ногу в потолок.
Подтягиваем правое колено к груди, подкручиваем таз, уменьшая расстояние между тазом и ребрами.
Выполнять 5-7 раз по 2 круга.

Упражнение "Волна":

Исходное положение: стоя на коленях, голень и тыльная часть стопы прижаты к полу, корпус прямо, ладони на линии затылка в замке.
Корпус направляем вперед, тазом тянемся к пяткам.
Подкручивая таз, запускаем волну снизу вверх, раскручиваем позвонок за позвонком, голова приходит последней, локти раскрываем в сторону.
Выполнять 5-7 раз по 2 круга.

Упражнение "Side to side":

Исходное положение: лежа на спине, руки расположены вдоль корпуса, ладони плотно упираются в пол, положение ног — table top, колени на ширине таза, колено находится над тазобедренным суставом, стопы в нейтральном положении.
Упираясь ладонями в пол, смещаем таз влево, колени вместе не соединяем.
Наклоняя два бедра вправо, выпрямляем верхнюю ногу в коленном суставе и возвращаемся в исходное положение.
Выполнять 5-7 раз по 2 круга.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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