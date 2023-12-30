Топ-5 домашних упражнений для плоского живота

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Сезон отпусков завершился, но не забывай о тренировках в течение следующих полугода. Тренер Reboot Fitness, Елизавета Девяткова, предлагает пять эффективных упражнений на пресс:

Фото: https://sportishka.com/

Упражнение "Сфинкс":

Исходное положение: лежа на животе, предплечья упираются в пол, бедра, колени и тыльная часть стопы лежат на полу.

Движение начинается с опускания головы на грудь.

Отталкиваемся предплечьем от пола, выталкивая грудной отдел в потолок.

Подкручиваем таз, подтягиваем лобковую кость к пупку, уменьшая расстояние между тазом и ребрами.

Возвращаемся в исходное положение.

Выполнять 5-7 раз по 2 круга.

Упражнение "Боковая планка":

Исходное положение: ложимся на левый бок, левое предплечье в опоре на полу, нижняя нога согнута в колене, ребро верхней стопы упирается в пол, правая рука на весу.

Выталкиваем таз вверх, удерживая его на весу.

Закручиваем корпус за правой рукой на вдохе, с выдохом раскручиваемся и вытягиваем свободную руку в потолок.

Выполнять 5-7 раз по 2 круга.

Упражнение "Собака на трех лапах + колено к груди":

Исходное положение: планка на прямых руках, ладонь под плечом, нейтральное положение таза, колени оторваны от пола, стопы в упоре.

Отталкиваемся руками от пола, начинаем поднимать правую ногу в потолок.

Подтягиваем правое колено к груди, подкручиваем таз, уменьшая расстояние между тазом и ребрами.

Выполнять 5-7 раз по 2 круга.

Упражнение "Волна":

Исходное положение: стоя на коленях, голень и тыльная часть стопы прижаты к полу, корпус прямо, ладони на линии затылка в замке.

Корпус направляем вперед, тазом тянемся к пяткам.

Подкручивая таз, запускаем волну снизу вверх, раскручиваем позвонок за позвонком, голова приходит последней, локти раскрываем в сторону.

Выполнять 5-7 раз по 2 круга.

Упражнение "Side to side":

Исходное положение: лежа на спине, руки расположены вдоль корпуса, ладони плотно упираются в пол, положение ног — table top, колени на ширине таза, колено находится над тазобедренным суставом, стопы в нейтральном положении.

Упираясь ладонями в пол, смещаем таз влево, колени вместе не соединяем.

Наклоняя два бедра вправо, выпрямляем верхнюю ногу в коленном суставе и возвращаемся в исходное положение.

Выполнять 5-7 раз по 2 круга.