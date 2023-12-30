Топ-5 домашних упражнений для плоского живота

Сезон отпусков завершился, но не забывай о тренировках в течение следующих полугода. Тренер Reboot Fitness, Елизавета Девяткова, предлагает пять эффективных упражнений на пресс:
Упражнение "Сфинкс":
Исходное положение: лежа на животе, предплечья упираются в пол, бедра, колени и тыльная часть стопы лежат на полу.
Движение начинается с опускания головы на грудь.
Отталкиваемся предплечьем от пола, выталкивая грудной отдел в потолок.
Подкручиваем таз, подтягиваем лобковую кость к пупку, уменьшая расстояние между тазом и ребрами.
Возвращаемся в исходное положение.
Выполнять 5-7 раз по 2 круга.
Упражнение "Боковая планка":
Исходное положение: ложимся на левый бок, левое предплечье в опоре на полу, нижняя нога согнута в колене, ребро верхней стопы упирается в пол, правая рука на весу.
Выталкиваем таз вверх, удерживая его на весу.
Закручиваем корпус за правой рукой на вдохе, с выдохом раскручиваемся и вытягиваем свободную руку в потолок.
Выполнять 5-7 раз по 2 круга.
Упражнение "Собака на трех лапах + колено к груди":
Исходное положение: планка на прямых руках, ладонь под плечом, нейтральное положение таза, колени оторваны от пола, стопы в упоре.
Отталкиваемся руками от пола, начинаем поднимать правую ногу в потолок.
Подтягиваем правое колено к груди, подкручиваем таз, уменьшая расстояние между тазом и ребрами.
Выполнять 5-7 раз по 2 круга.
Упражнение "Волна":
Исходное положение: стоя на коленях, голень и тыльная часть стопы прижаты к полу, корпус прямо, ладони на линии затылка в замке.
Корпус направляем вперед, тазом тянемся к пяткам.
Подкручивая таз, запускаем волну снизу вверх, раскручиваем позвонок за позвонком, голова приходит последней, локти раскрываем в сторону.
Выполнять 5-7 раз по 2 круга.
Упражнение "Side to side":
Исходное положение: лежа на спине, руки расположены вдоль корпуса, ладони плотно упираются в пол, положение ног — table top, колени на ширине таза, колено находится над тазобедренным суставом, стопы в нейтральном положении.
Упираясь ладонями в пол, смещаем таз влево, колени вместе не соединяем.
Наклоняя два бедра вправо, выпрямляем верхнюю ногу в коленном суставе и возвращаемся в исходное положение.
Выполнять 5-7 раз по 2 круга.
Готовим вкуснейший салат с красной рыбкой, и он станет королём вашего новогоднего стола.