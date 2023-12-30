5 стрижек, которые легче всего укладывать

Если утро для тебя — это борьба с желанием еще хотя бы пять минут поспать, то нужна стрижка, которую можно легко и быстро привести в порядок. Вот несколько вариантов:
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Шэг (Shaggy): Популярная стрижка, придающая волосам "лохматый" или "небрежный" вид. Эта стрижка характеризуется естественной неряшливостью, и если волосы не будут лежать идеально, это только добавит им интересности.
Каре с ровным срезом: Даже если волосы не будут лежать абсолютно ровно, это не страшно. Естественный вид прядей может придать им дополнительную привлекательность.
Пикси: Экспериментальная стрижка, которую можно легко поддерживать, особенно если у вас кудрявые волосы. Хотя она требует времени на укладку, в естественном виде также выглядит прекрасно.
Маллет: Многослойная и небрежная стрижка, похожая на шэг. Просто помойте волосы, нанесите стайлинг и дайте им высохнуть.
Текстурированный боб: Многослойная стрижка, которая выглядит еще лучше с применением фиксирующего спрея. Это средство уплотнит пряди и добавит им подвижность и текстуру.
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