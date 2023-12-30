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5 правил, как избежать раздражения от ретинола

1:03
Красота

Возвращая ретинол в свою бьюти-рутину, важно учитывать возможные негативные реакции кожи, такие как ретиноевый или ретиноидный дерматит. Это проявляется в виде красных пятен и областей шелушения. Чтобы минимизировать риски раздражения, следует придерживаться нескольких советов:

5 правил, как избежать раздражения от ретинола
Фото: Нейросеть Шедеврум
  • Вводить косметику с ретинолом постепенно, начиная с одного применения в неделю и постепенно увеличивая частоту.
  • Воздерживаться от использования средств с ретинолом при наличии проблем с кожей, такими как раздражение, шелушение или сильная сухость.
  • Наносить средства с ретинолом только на сухую кожу, ожидая 2-3 минуты после умывания для полного высыхания.
  • Включать в бьюти-рутину средства с увлажняющим, восстанавливающим и успокаивающим эффектом параллельно с ретинолом.
  • Не забывать использовать солнцезащитный крем, так как ретинол увеличивает чувствительность кожи к ультрафиолету, что может спровоцировать гиперпигментацию.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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