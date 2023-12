Что будет, если вовремя не снять гель-лак

Your browser does not support the audio element.

Позвольте подчеркнуть важность соблюдения рекомендаций по срокам ношения гель-лака, даже если это кажется неудобным. Дерматовенеролог Светлана Ворожбит предупреждает, что максимальный период использования гель-лака составляет три недели. Это объясняется тем, что при отрастании ногтевой пластины и смещении ее центра тяжести к свободному краю, гель-лак оказывает давление, что делает ногтевую пластину более уязвимой к поломке.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Assistbotmedia is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.