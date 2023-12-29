Как убрать секущиеся кончики волос

1:26 Your browser does not support the audio element. Красота

Секущиеся кончики могут появляться даже на видимо здоровых волосах, и решение этой проблемы требует правильного ухода. Причины секущихся кончиков могут быть разнообразными, включая неправильный уход, частое использование горячих инструментов, нехватку витаминов и воздействие окружающей среды, таких как низкие температуры и ветер.

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Чтобы сохранить здоровье волос и предотвратить секущиеся кончики, рекомендуется следовать следующим мерам:

Правильное питание: Обеспечьте организм достаточным количеством витаминов и микроэлементов, необходимых для здоровья волос и кожи.

Подбор уходовых средств: Используйте косметику, соответствующую типу волос, чтобы обеспечить им необходимый уход.

Дополнительное питание в осенне-зимний период: В этот период волосам требуется дополнительное увлажнение, поэтому добавьте в уход влагу и питательные маски.

Осторожность с мокрыми волосами: Избегайте травмирования и расчесывания мокрых волос, чтобы предотвратить их повреждение.

Использование термозащитных средств: При использовании фена и плойки используйте средства для защиты от высоких температур, чтобы предохранить волосы от повреждений.

Следуя этим рекомендациям, можно снизить риск появления секущихся кончиков и поддерживать здоровье волос.