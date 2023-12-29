Как отрастить брови: 5 действенных способов

1:51 Your browser does not support the audio element. Красота

В последние несколько лет модными были тонкие выщипанные брови, однако в ближайшем будущем тенденции снова могут измениться, и густые натуральные брови будут в центре внимания, вдохновленные стилем 80-х. Яркие тени и отказ от пинцета станут важными элементами этого тренда. Для успешного отращивания бровей в домашних условиях рекомендуется принять следующие меры:

Фото: Нейросеть Шедеврум

Очищение кожи: При выполнении процедур по уходу за лицом важно не забывать о бровях. При очищении кожи, включая область под бровями, улучшается проникновение уходовых средств, что способствует росту волос.

Использование средств для роста волос: Эффективными средствами для стимуляции роста бровей являются никотиновая кислота и различные масла, такие как репейное, касторовое, оливковое, и кокосовое. Сыворотки для роста волос с этими компонентами могут быть полезными. Также можно приготовить собственное средство, смешивая необходимые компоненты.

Массаж бровей: После нанесения средства для роста волос рекомендуется проводить массаж бровей, стимулируя микроциркуляцию крови и обеспечивая фолликулы питательными веществами.

Отказ от пинцета: При серьезном намерении отрастить брови важно временно избежать использования пинцета, чтобы не соблазняться укорачиванием бровей.

Правильное питание: В период активного отращивания бровей рекомендуется включить в рацион продукты, богатые насыщенными жирами, витаминами и минералами, такие как овощи, фрукты, орехи и рыба.

Соблюдение этих рекомендаций поможет подготовиться к грядущему тренду и успешно отрастить красивые и густые брови.