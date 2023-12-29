Как убрать шелушения на лице этой зимой

1:45 Your browser does not support the audio element. Красота

С появлением холодов и началом отопительного сезона кожа подвергается воздействию сезонных изменений, что приводит к шелушениям. Этот признак свидетельствует о нарушении защитного барьера кожи, вызывая скопление мертвых ороговевших клеток на ее поверхности. Повреждение защитного барьера приводит к потере влаги и сухости кожи, что часто происходит под воздействием холодного воздуха, сухого воздуха в помещении, низких температур, а также неправильного ухода и мытья под горячей водой.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Чтобы избавиться от шелушений, следует учитывать несколько рекомендаций:

Умывание прохладной водой: Избегайте использование горячей воды при умывании, так как высокие температуры могут негативно влиять на чувствительную кожу, особенно при сухом воздухе в помещении.

Исключение агрессивных средств: Проверьте составы уходовых средств на наличие агрессивных компонентов, таких как спирт, кислоты и ретинол. Временно откажитесь от этих ингредиентов и используйте мягкие средства с увлажняющими и успокаивающими компонентами.

Энзимная пудра вместо пилинга: Вместо агрессивных скрабов и пилингов предпочтительно использовать энзимную пудру. Она действует бережно, не ухудшая состояние кожи, но эффективно устраняя шелушения.

Дополнительно рекомендуется исключить внутренние факторы, такие как гормональные сбои или недостаток витаминов, обратившись к врачу и сдав соответствующие анализы. С учетом этих рекомендаций можно восстановить здоровый внешний вид кожи и предотвратить ее обезвоживание в холодное время года.