Как убрать шелушения на лице этой зимой

С появлением холодов и началом отопительного сезона кожа подвергается воздействию сезонных изменений, что приводит к шелушениям. Этот признак свидетельствует о нарушении защитного барьера кожи, вызывая скопление мертвых ороговевших клеток на ее поверхности. Повреждение защитного барьера приводит к потере влаги и сухости кожи, что часто происходит под воздействием холодного воздуха, сухого воздуха в помещении, низких температур, а также неправильного ухода и мытья под горячей водой.
Чтобы избавиться от шелушений, следует учитывать несколько рекомендаций:
Дополнительно рекомендуется исключить внутренние факторы, такие как гормональные сбои или недостаток витаминов, обратившись к врачу и сдав соответствующие анализы. С учетом этих рекомендаций можно восстановить здоровый внешний вид кожи и предотвратить ее обезвоживание в холодное время года.
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