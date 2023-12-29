Как ухаживать за волосами зимой- разбираемся с трихологом

1:57 Your browser does not support the audio element. Красота

Не успели восстановить волосы после летнего сезона, как зима внезапно наступила. Низкие температуры и холодный ветер оказывают негативное воздействие не только на кожу лица, за которой мы тщательно ухаживаем, но и на волосы. Врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог Людмила Соколова из клиники превентивной медицины Idealist поделилась рекомендациями по уходу за волосами зимой для их красоты и блеска.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Основной задачей зимой становится сохранение целостности кутикулы волоса, играющей роль естественного барьера. При повреждении кутикулы волос теряет влагу, становится сухим. Использование бальзамов и масок помогает не только сохранить целостность кутикулы, но и добавить волосам блеск. В зимний период рекомендуется включить в уход питательные маски с натуральными маслами, применяя их 2-3 раза в неделю.

Три основных правила ухода:

Прятать волосы при выходе на улицу, чтобы избежать агрессивного воздействия холода и ветра.

Использовать бальзам для волос, который закрывает чешуйки кутикулы, создавая защитную пленку.

Носить шапку, чтобы предотвратить охлаждение кожи головы, что может привести к спазму сосудов и нарушению питания волос.

Вредными для волос зимой являются укладочные средства с высоким содержанием спирта, силиконов и использование горячих инструментов для укладки. Рекомендуется включить в зимний уход за волосами несмываемую сыворотку, термозащиту, пилинг для кожи головы и использовать расческу из натуральных материалов.

Для сухой кожи головы рекомендуется использовать бессульфатные шампуни, а для жирной — сульфатные средства. Важно учесть, что сульфаты обозначаются как SLS или SLES в формуле шампуня.