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Синяки после массажа: почему остаются и нормально ли это

2:00
Красота

Существует распространенное мнение, что если после массажа мышцы болят и на коже остаются синяки, это свидетельствует о полезности процедуры. Тем не менее, специалисты в области массажа рассказывают о возможных причинах появления синяков и как избежать этого.

Синяки после массажа: почему остаются и нормально ли это
Фото: https://deporteynutricion.net/

Определение термина: синяк — это разрыв капиллярной стенки, вызывающий появление гематомы. Этот процесс зависит от состояния сосудистой системы, включая уровни жиров, глюкозы, мочевой кислоты, а также витаминов и минералов.

Возможные причины появления синяков после массажа:

  • Нарушение порядка действий мастера, особенно при переходе к глубоким техникам без предварительного разогрева поверхностных тканей.
  • Применение спортивкого или антицеллюлитного массажа, требующего дополнительных усилий для работы с мышцами и подкожно-жировой тканью.
  • Особенности организма клиента, такие как недостаток витамина С, тонкая и чувствительная кожа, повышенная ломкость сосудов или их близкое расположение к поверхности кожи.
  • Непрофессиональная работа мастера, что может привести к повреждению поверхностных сосудов.

Рекомендации по предотвращению появления синяков:

  • Важно обсудить с мастером особенности своего организма и предупредить о склонности к образованию синяков.
  • Мастер должен подробно объяснить клиенту, как проходит процедура массажа и какие могут быть последствия.
  • Разогрев тканей перед глубоким массажем может снизить риск появления синяков. Это можно сделать, посещая сауну, хаммам или применяя обертывания.
  • Важно активно общаться с мастером и давать обратную связь о своих ощущениях в процессе массажа.

Таким образом, сотрудничество клиента и мастера, предварительный разогрев тканей и обсуждение особенностей организма помогут избежать нежелательных синяков после массажа.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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