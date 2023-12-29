Синяки после массажа: почему остаются и нормально ли это

Существует распространенное мнение, что если после массажа мышцы болят и на коже остаются синяки, это свидетельствует о полезности процедуры. Тем не менее, специалисты в области массажа рассказывают о возможных причинах появления синяков и как избежать этого.
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Определение термина: синяк — это разрыв капиллярной стенки, вызывающий появление гематомы. Этот процесс зависит от состояния сосудистой системы, включая уровни жиров, глюкозы, мочевой кислоты, а также витаминов и минералов.
Возможные причины появления синяков после массажа:
Нарушение порядка действий мастера, особенно при переходе к глубоким техникам без предварительного разогрева поверхностных тканей.
Применение спортивкого или антицеллюлитного массажа, требующего дополнительных усилий для работы с мышцами и подкожно-жировой тканью.
Особенности организма клиента, такие как недостаток витамина С, тонкая и чувствительная кожа, повышенная ломкость сосудов или их близкое расположение к поверхности кожи.
Непрофессиональная работа мастера, что может привести к повреждению поверхностных сосудов.
Рекомендации по предотвращению появления синяков:
Важно обсудить с мастером особенности своего организма и предупредить о склонности к образованию синяков.
Мастер должен подробно объяснить клиенту, как проходит процедура массажа и какие могут быть последствия.
Разогрев тканей перед глубоким массажем может снизить риск появления синяков. Это можно сделать, посещая сауну, хаммам или применяя обертывания.
Важно активно общаться с мастером и давать обратную связь о своих ощущениях в процессе массажа.
Таким образом, сотрудничество клиента и мастера, предварительный разогрев тканей и обсуждение особенностей организма помогут избежать нежелательных синяков после массажа.
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