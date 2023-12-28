Нанопластика волос: состав для процедуры и уход после нее

1:48 Your browser does not support the audio element. Красота

Для многих девушек с прямыми волосами мечта о роскошных кудрях становится реальностью благодаря нанопластике, предоставляющей идеальную альтернативу кератиновому выпрямлению с естественным составом. Рассмотрим плюсы, минусы, состав и уход за волосами после этой процедуры.

Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Что такое нанопластика волос:

Нанопластика волос — это профессиональная процедура ухода, нацеленная на насыщение волос органическими кислотами. С ее помощью можно создать идеальное выравнивание прядей, добавить блеска и избавиться от непослушности. Это безопасная и натуральная альтернатива, придающая волосам зеркальный блеск, облегчающая их расчесывание и освобождающая от необходимости использования горячего утюжка для укладки.

Появившись в Бразилии, нанопластика волос завоевала популярность в России в начале 2010-х годов, став одним из самых безопасных и эффективных методов долгосрочного выравнивания волос с добавлением полезных микроэлементов и витаминов.

Уход за волосами после нанопластики:

Профессиональный мастер предоставит индивидуальные рекомендации по уходу за волосами после нанопластики. Константин Дегтярев рекомендует использовать бессульфатные шампуни для сохранения эффекта, кондиционер и увлажняющие маски для поддержания здоровья и блеска волос. Косметическое масло следует наносить на кончики волос, а избегать стайлинговых средств с агрессивными химическими компонентами, предварительно применяя термозащитные средства перед использованием утюжков и фена. Такой заботливый подход поможет сохранить результаты процедуры на долгое время.