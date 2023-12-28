Ямочки на щеках: почему появляются и можно ли их сделать

1:39 Your browser does not support the audio element. Красота

Ямочки на щеках, часто описываемые как привлекательный генетический дефект, представляют собой результат раздвоения большой скуловой мышцы. Эти небольшие углубления проявляются при улыбке или смехе и обычно наследуются, считаясь анатомической вариацией. Хотя многие считают ямочки милыми и привлекательными, они не могут появиться или исчезнуть с возрастом, так как обусловлены особенностями мышцы.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Ямочки на щеках считаются аутосомно-доминантным признаком и передаются генетически. Примерно у трети людей эта черта присутствует, придавая уникальность и особенный вид лицу. Строение мышцы изменяется в результате генетической мутации на этапе развития эмбриона, и ямочки остаются с человеком на протяжении всей жизни.

Для тех, кто не обладает врожденными ямочками, существуют различные способы их имитации. Хирургическая операция, известная как димпл-эктомия, может создать ямочки на щеках. Процедура, хотя и относительно простая, может сопровождаться потенциальными осложнениями, такими как кровотечение, инфекция и асимметрия.

Существуют также "домашние" методы, такие как массаж и упражнения, но они не приносят долгосрочного эффекта. Однако для тех, кто хочет временно создать внешний вид ямочек, можно использовать различные приемы, такие как втягивание щек и надавливание на щеки. Несмотря на временный результат, эти методы не изменяют физиологии мышцы и не являются долгосрочными решениями.