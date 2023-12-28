Ямочки на щеках: почему появляются и можно ли их сделать

Ямочки на щеках, часто описываемые как привлекательный генетический дефект, представляют собой результат раздвоения большой скуловой мышцы. Эти небольшие углубления проявляются при улыбке или смехе и обычно наследуются, считаясь анатомической вариацией. Хотя многие считают ямочки милыми и привлекательными, они не могут появиться или исчезнуть с возрастом, так как обусловлены особенностями мышцы.
Ямочки на щеках считаются аутосомно-доминантным признаком и передаются генетически. Примерно у трети людей эта черта присутствует, придавая уникальность и особенный вид лицу. Строение мышцы изменяется в результате генетической мутации на этапе развития эмбриона, и ямочки остаются с человеком на протяжении всей жизни.
Для тех, кто не обладает врожденными ямочками, существуют различные способы их имитации. Хирургическая операция, известная как димпл-эктомия, может создать ямочки на щеках. Процедура, хотя и относительно простая, может сопровождаться потенциальными осложнениями, такими как кровотечение, инфекция и асимметрия.
Существуют также "домашние" методы, такие как массаж и упражнения, но они не приносят долгосрочного эффекта. Однако для тех, кто хочет временно создать внешний вид ямочек, можно использовать различные приемы, такие как втягивание щек и надавливание на щеки. Несмотря на временный результат, эти методы не изменяют физиологии мышцы и не являются долгосрочными решениями.
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.