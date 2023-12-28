Что такое милиумы на лице: причины, лечение и профилактика

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Милиумы, хотя и не представляют опасности и не заразны, но для некоторых людей становятся проблемой. Разбираемся с дерматологами, почему они возникают и как можно избавиться от них.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Милиумы — это небольшие желтоватые или белые бугорки диаметром от одного до двух миллиметров, которые чаще всего появляются на лице в чувствительных зонах вокруг глаз, на веках или у носа. Эти твердые на ощупь папулы не имеют покраснения или воспаления, отличаясь от обычных прыщей. Гистологически милиумы представляют собой маленькие кисты, заполненные кожным секретом и роговыми массами, возникающие из-за закупорки волосяных фолликулов.

Милиумы могут появляться у людей любого возраста и обоих полов. Гормональный сбой, проблемы с желудочно-кишечным трактом, печенью, поджелудочной железой, неправильный уход за кожей и вредные привычки — все это может спровоцировать появление милиумов, согласно дерматокосметологу Дмитрию Урману.

Среди распространенных причин:

Жирная кожа: Милиумы формируются из-за избыточного выделения сала, чаще всего на участках с повышенной жирностью, где происходит контакт с руками. Особенно подвержены риску люди с жирным типом кожи, подростки в период полового созревания и женщины с повышенным уровнем андрогенных гормонов.

Гормональный фон: Уровень гормонов влияет на работу сальных желез, и повышение андрогенов может способствовать избыточному выделению себума, что, в свою очередь, вызывает формирование милиумов.

В большинстве случаев милиумы исчезают самостоятельно, но при периодических высыпаниях рекомендуется обратиться к врачу. Удаление милиумов проводится дерматологами и косметологами, выбирая метод индивидуально. К медотам эстетической коррекции относят механическую чистку иглой или лопаткой, электрокоагуляцию с воздействием на милиумы током, а также лазерное удаление для разрушения ядра милиума и последующего его удаления.