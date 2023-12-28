Как определить форму лица и можно ли ее исправить

2:15 Your browser does not support the audio element. Красота

Знание формы лица приносит множество выгод, включая правильный выбор очков и прически, а также учитывается в медицинских практиках для планирования эстетического и хирургического лечения. Существует несколько базовых форм лица, таких как овал, круг, квадрат и прямоугольник, хотя в реальности их гораздо больше. Идеальной считается овальная форма, но у других типов лиц также есть свои преимущества.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Форма лица определяется через характеристики лицевых костей, объема жировой ткани и других генетических особенностей. Классификации могут использовать геометрические фигуры, такие как квадрат, круг, овал и прямоугольник. Однако существует множество других форм, и каждый человек уникален. Например, Рудольф Пех выделял десять категорий, включая трапециевидное, эллипсное и пятиугольное лица.

Существуют различные способы визуальной коррекции формы лица, такие как макияж и косметологические процедуры. Макияж, включая технику контуринга, может создавать визуальные иллюзии и подчеркивать достоинства лица. Например, для круглого лица можно использовать хайлайтер и бронзер для создания высоты, а для прямоугольного лица — акцентировать скулы.

Макияж:

Контуринг может скорректировать круглое лицо, добавив высоты и убрав объем в области щек.

Для квадратного лица, бронзеры помогут смягчить угловатость и подчеркнуть структуру.

Для треугольного лица, использование светлых тонов на подбородке и лбу создаст мягкость.

Прямоугольное лицо может быть подчеркнуто контурирующим макияжем с акцентом на скулах.

Овальные лица подходят для различных стилей макияжа.

Для ромбовидного лица можно использовать светлую тональную основу и создать объем на лбу и подбородке.

Макияж — это временное решение, в то время как косметологические процедуры, такие как филлеры, могут длительно корректировать форму лица. Однако в домашних условиях изменить анатомию лица не представляется возможным.