Буккальный массаж лица: инструкция, противопоказания и советы экспертов

Буккальный массаж лица, проводимый специалистами или в домашних условиях, является эффективным методом фейсфитнеса. Эксперты рассказывают о его действии и технике выполнения. Буккальный массаж — это техника, направленная на избавление от напряжения челюстей, проводимая во рту с воздействием на окружающие ткани. Рекомендуется проводить массаж двумя руками для обеспечения симметричности движений, учитывая особенности структуры лица.
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Техника буккального массажа включает следующие шаги:
Очистите кожу лица и разогрейте мышцы легкими массажными движениями от центра к периферии.
Проработайте круговую мышцу рта, натягивая нижнюю губу на верхнюю и удерживая на несколько секунд, сохраняя расслабленное состояние лица.
Работайте по носогубной складке с легким нажимом и растягивающими круговыми движениями, направленными вверх.
Продолжайте прорабатывать щеки аналогичными движениями, растягивая мышцы в сторону скулы.
Завершите массаж нежными поглаживающими движениями для полного расслабления лица.
Перед проведением буккального массажа важно проконсультироваться с врачом и учесть противопоказания, такие как инфекционные заболевания, кожные проблемы, акне, повреждения кожи, аллергии, а также ограничения после проведенных процедур.
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