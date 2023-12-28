Буккальный массаж лица: инструкция, противопоказания и советы экспертов

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Буккальный массаж лица, проводимый специалистами или в домашних условиях, является эффективным методом фейсфитнеса. Эксперты рассказывают о его действии и технике выполнения. Буккальный массаж — это техника, направленная на избавление от напряжения челюстей, проводимая во рту с воздействием на окружающие ткани. Рекомендуется проводить массаж двумя руками для обеспечения симметричности движений, учитывая особенности структуры лица.

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Техника буккального массажа включает следующие шаги:

Очистите кожу лица и разогрейте мышцы легкими массажными движениями от центра к периферии.

Проработайте круговую мышцу рта, натягивая нижнюю губу на верхнюю и удерживая на несколько секунд, сохраняя расслабленное состояние лица.

Работайте по носогубной складке с легким нажимом и растягивающими круговыми движениями, направленными вверх.

Продолжайте прорабатывать щеки аналогичными движениями, растягивая мышцы в сторону скулы.

Завершите массаж нежными поглаживающими движениями для полного расслабления лица.

Перед проведением буккального массажа важно проконсультироваться с врачом и учесть противопоказания, такие как инфекционные заболевания, кожные проблемы, акне, повреждения кожи, аллергии, а также ограничения после проведенных процедур.