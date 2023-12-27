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Что такое альгинатная маска и почему ее стоит попробовать

1:28
Красота

Разбираясь вместе с экспертами, раскроем суть альгинатных масок и узнаем, как извлечь максимальную пользу из их использования. Эти маски широко представлены в косметических магазинах, вызывая интерес благодаря заявленным уникальным свойствам и практическим советам от блогеров. Но насколько эффективны эти маски на самом деле?

Что такое альгинатная маска и почему ее стоит попробовать
Фото: https://101hairtips.com

Альгинатная маска представляет собой косметическое средство, доступное для использования дома, обеспечивая видимый результат уже после первого применения. Ее действие включает разглаживание морщин, выравнивание цвета кожи, уменьшение воспалений, тонизацию и повышение эластичности.

Основной компонент маски — альгинат натрия, полисахарид, извлекаемый из морских водорослей. Его уникальные свойства были известны еще в Древнем Китае и Индии. Польза альгинатных масок включает увлажнение, подтягивание овала лица, разглаживание морщин, сужение пор и повышение эластичности кожи.

Эксперты отмечают, что использование альгинатной маски в горизонтальном положении может усилить ее эффект, стягивая и дренируя лицо. Некоторые рекомендуют использовать маску как средство "на выход" благодаря моментальному лифтинг-эффекту. При этом маска оказывает дренажное действие, увлажняет, выравнивает и успокаивает кожу.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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