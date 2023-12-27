Как избавиться от пигментных пятен: советы экспертов

1:22 Your browser does not support the audio element. Красота

Один из часто встречающихся вопросов в сфере косметологии касается проблемы пигментации, которая может возникнуть на коже разного типа и в разном возрасте. Эксперты из сети клиник Gen87 делятся информацией о профилактике и методах борьбы с пигментацией.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Пигментные пятна формируются в результате активации меланоцитов, ответственных за синтез меланина. Они могут появиться под воздействием солнца или после травматических процессов, классифицируясь на эпидермальные и дермальные, а также смешанные. В рамках профилактики рекомендуется использование кремов с блокаторами тирозиназы, контролирующими синтез меланина. Эксперты рекомендуют профессиональные средства, такие как крем с УФ-защитой от Genosys.

Для коррекции уже проявившейся пигментации применяются лазерные и инъекционные методики. Инъекционные процедуры, как правило, включают аминокислоты, витамин С и осветляющие компоненты. В клинике Gen87 акцентируют внимание на индивидуальном подборе лазерных технологий для каждого пациента. Процедура Glow Flow является одним из востребованных и популярных методов в борьбе с пигментацией, подходящим как для женщин, так и для мужчин.