Контуринг: как выбрать окрашивание по типу лица и цвету волос

1:38 Your browser does not support the audio element. Красота

Колористы настоятельно рекомендуют проводить контуринг волос в салоне, избегая самостоятельных экспериментов. Эта техника окрашивания представляет собой осветление и тонирование отдельных прядей волос, что создает визуальный объем и изменяет форму прически. Контуринг вдохновлен аналогичной тенденцией в макияже и подразумевает индивидуальный подход к выбору оттенков и схемы нанесения.

Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Светлые пряди придают волосам объем, визуально удлиняя прическу за счет отражения света, тогда как темные пряди могут сузить лицо. Эта техника основана на создании игры света и тени для изменения формы прически и подчеркивания ее достоинств. Контуринг подходит для разных типов лиц, и мастер выбирает схему окрашивания в зависимости от индивидуальных особенностей клиента.

Вере Бацан, специалисту в области окрашивания волос, считает, что контуринг подходит практически всем типам лиц, и его следует выбирать в зависимости от желаемого результата. Для овального лица подходят различные вариации, круглое лицо может быть скорректировано с помощью затемнения у лица, квадратное лицо требует смягчения углов, а лицо в форме сердца выигрывает от осветления длины волос.

Перед проведением контуринга важно обсудить с мастером ожидаемый результат и предыдущие процедуры с волосами, такие как кератиновое выпрямление. Подготовка к процедуре минимальна, и салон может предоставить необходимые рекомендации по уходу.