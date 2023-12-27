Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Валиева призналась, что хочет скорее уже узнать итог своего судебного разбирательства о допинге
Steam в 2023: топ игр, рекорд пользователей и самые популярные языки
В ГИБДД рассказали, как правильно тормозить на снежной трассе и в гололед
ЦБ охладил рынок ипотеки: финансист Хромов рассказал, как скажется на возможности займа решение регулятора
NetEase: Лавров поставил в тупик западного журналиста, пытавшегося подловить его на каверзном вопросе
Как приготовить кальмары для салата: хитрости и тонкости
Киркорова убрали с новогоднего фильма "Иван Васильевич меняет всё!"
Человечество наклонило ось Земли на 80 см за 17 лет
Финны обжаловали в суде закрытие границ с Россией

Контуринг: как выбрать окрашивание по типу лица и цвету волос

1:38
Красота

Колористы настоятельно рекомендуют проводить контуринг волос в салоне, избегая самостоятельных экспериментов. Эта техника окрашивания представляет собой осветление и тонирование отдельных прядей волос, что создает визуальный объем и изменяет форму прически. Контуринг вдохновлен аналогичной тенденцией в макияже и подразумевает индивидуальный подход к выбору оттенков и схемы нанесения.

Контуринг: как выбрать окрашивание по типу лица и цвету волос
Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Светлые пряди придают волосам объем, визуально удлиняя прическу за счет отражения света, тогда как темные пряди могут сузить лицо. Эта техника основана на создании игры света и тени для изменения формы прически и подчеркивания ее достоинств. Контуринг подходит для разных типов лиц, и мастер выбирает схему окрашивания в зависимости от индивидуальных особенностей клиента.

Вере Бацан, специалисту в области окрашивания волос, считает, что контуринг подходит практически всем типам лиц, и его следует выбирать в зависимости от желаемого результата. Для овального лица подходят различные вариации, круглое лицо может быть скорректировано с помощью затемнения у лица, квадратное лицо требует смягчения углов, а лицо в форме сердца выигрывает от осветления длины волос.

Перед проведением контуринга важно обсудить с мастером ожидаемый результат и предыдущие процедуры с волосами, такие как кератиновое выпрямление. Подготовка к процедуре минимальна, и салон может предоставить необходимые рекомендации по уходу.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Соседов назвал главную ошибку гостей вечеринки Ивлеевой

Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.

Соседов назвал главную ошибку гостей вечеринки Ивлеевой
Киркорова, посетившего вечеринку Ивлеевой, решили убрать из шоу "Маска"
Киркорова, посетившего вечеринку Ивлеевой, решили убрать из шоу "Маска"
Перемены в статусе: Анастасия Ивлеева уходит с поста амбассадора МТС
Захотелось вкусного десерта: сделайте за пять минут торт со сметаной и фруктами без выпечки
Райские места Крыма и Кавказа всегда были предметом наживы Сергей Лебедев Британия ответит за БДК "Новочеркасск" своим миноносцем Diamond Любовь Степушова "Голый шабаш" Ивлеевой произошёл как нельзя кстати Дмитрий Плотников
Не ведитесь на моду: Натяжные потолки противопоказаны в этих 3 случаях
Виктория Дайнеко рассказала, как соседи отравляют ей жизнь и дочери
Настя Ивлеева в соцсети восстановила антивоенные посты
Настя Ивлеева в соцсети восстановила антивоенные посты
Последние материалы
Steam в 2023: топ игр, рекорд пользователей и самые популярные языки
В ГИБДД рассказали, как правильно тормозить на снежной трассе и в гололед
ЦБ охладил рынок ипотеки: финансист Хромов рассказал, как скажется на возможности займа решение регулятора
NetEase: Лавров поставил в тупик западного журналиста, пытавшегося подловить его на каверзном вопросе
Как приготовить кальмары для салата: хитрости и тонкости
Киркорова убрали с новогоднего фильма "Иван Васильевич меняет всё!"
Человечество наклонило ось Земли на 80 см за 17 лет
Финны обжаловали в суде закрытие границ с Россией
Бригада бундесвера в Литве: вызовы и риски для Германии
Названы семь самых надежных двигателей на современных автомобилях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников