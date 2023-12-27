Контуринг: как выбрать окрашивание по типу лица и цвету волос

Колористы настоятельно рекомендуют проводить контуринг волос в салоне, избегая самостоятельных экспериментов. Эта техника окрашивания представляет собой осветление и тонирование отдельных прядей волос, что создает визуальный объем и изменяет форму прически. Контуринг вдохновлен аналогичной тенденцией в макияже и подразумевает индивидуальный подход к выбору оттенков и схемы нанесения.
Светлые пряди придают волосам объем, визуально удлиняя прическу за счет отражения света, тогда как темные пряди могут сузить лицо. Эта техника основана на создании игры света и тени для изменения формы прически и подчеркивания ее достоинств. Контуринг подходит для разных типов лиц, и мастер выбирает схему окрашивания в зависимости от индивидуальных особенностей клиента.
Вере Бацан, специалисту в области окрашивания волос, считает, что контуринг подходит практически всем типам лиц, и его следует выбирать в зависимости от желаемого результата. Для овального лица подходят различные вариации, круглое лицо может быть скорректировано с помощью затемнения у лица, квадратное лицо требует смягчения углов, а лицо в форме сердца выигрывает от осветления длины волос.
Перед проведением контуринга важно обсудить с мастером ожидаемый результат и предыдущие процедуры с волосами, такие как кератиновое выпрямление. Подготовка к процедуре минимальна, и салон может предоставить необходимые рекомендации по уходу.
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